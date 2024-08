Referéndum: No podemos permitir decretos ilegales, imposiciones, ni un gobierno dictador dicen legisladores

La asambleísta, Katherine Ovando, dijo que el gobierno pretende anular a la Asamblea Legislativa y llevar un referéndum con el «visto bueno» de los ex magistrados “autoprorrogados”.

Con referencia a la aprobación el referéndum planteado por el presidente, Luis Arce, mediante decreto y evitar la aprobación de la Asamblea Legislativa (ALP), legisladores califican esta acción de “ilegal” y que con esto el actual Gobierno se consolida como “dictador”.

“Yo creo que los bolivianos ya estamos cansados de que existan decretos ilegales e inconstitucionales, no podemos dejarnos manipular e imponer; pero ya el pueblo boliviano hizo anular, que recuerde, cuatro decretos y dos leyes, porque eran inconstitucionales, eran inconsultos al pueblo boliviano”, dijo el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), del ala evista, Luis Adolfo Flores.

El diputado Juan José Jauregui planteó al Tribunal Constitucional (TCP) de “prorrogados” una acción de inconstitucionalidad abstracta, que fue admitida, para facultar al presidente Luis Arce a convocar a referéndum y evitar que pase por la Asamblea Legislativa.

“Por supuesto ya sabemos lo que va decir el TCP, en el recurso directo de nulidad, que va decir, que la Asamblea no haga nada, que no es su competencia y se va a volver a botar la Constitución a la basura. Estamos cansados los bolivianos, el decreto de manera directa es ilegal”, señaló.

Agregó, que un referéndum debe ser consensuado con líderes políticos, sectores económicos y la sociedad en general.

“Se tiene que consensuar el tema de los escaños, está claro que se va a conflictuar Bolivia con esa pregunta, el tema del combustible, es una solución y obligación del gobierno nacional, no puede pasar la responsabilidad al pueblo boliviano. Si el gobierno no tiene soluciones, debe decir me voy, no tengo soluciones claras para el país y que venga otro gobierno”, añadió.

Por su parte la asambleísta, Katherine Ovando, al respecto dijo que el gobierno de Arce se consolida como un gobierno “dictador” al pretender anular a la Asamblea Legislativa y llevar un referéndum con el visto bueno de los ex magistrados “autoprorrogados”.

“Una vez más, creo que se equivoca Arce en las decisiones que va tomando, y una vez más demuestra que estamos en un Estado de facto, porque anuncia que el referéndum no lo van a hacer con aprobación de la Asamblea Legislativa. El gobierno se ha respaldado con los autoprorrogados y se ha visto con este recurso que presentó Jauregui al TCP; los que están gobernando son estos prorrogados, por mandato del gobierno nacional”, manifestó.

Agregó que propondrán en las preguntas, de llevarse adelante el referéndum, sí el pueblo boliviano esta de acuerdo en que continúe el mandato el presidente Arce y del vicepresidente, David Choquehuanca.

