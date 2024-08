Reportan baja afluencia de gente para recibir la dosis anual de la vacuna contra el Covid en Tarija

Fuente: La Voz de Tarija

Cecilia Alemán, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Informó que en Tarija, hay preocupación actual por la baja demanda de vacunas contra la Covid-19.

Sobre la aplicación de los refuerzos anuales, Alemán señaló que si bien la demanda no es muy alta, aún hay personas que acuden a vacunarse, especialmente aquellos que van a viajar al extranjero.

“Estamos realizando, no hay mucha demanda, sí, pero existen todavía algunas personas que vienen a hacerse vacunar, especialmente los que están viajando al extranjero, que es muy importante”, indicó.

Sin embargo, la funcionaria lamentó que gran parte de la población no haya cumplido con el esquema de vacunación anual. “Sí, pues es triste, mucha gente lamentablemente no ha cumplido con su esquema, con el esquema más que todo anual, no está cumpliendo y para nosotros es un problema”, expresó Alemán.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Respecto a la disponibilidad de vacunas, la directora del PAI aseguró que en este momento cuentan con stock suficiente, con fechas de vencimiento hasta 2025 y 2026.

“No, en este momento estamos en lo legal, tenemos para fechas de expiración en el año 2025 y en el año 2026, entonces estaríamos nosotros completos cuando se trata del manejo de Peps, que hacemos las vacunas, estaríamos dentro de eso”, detalló.