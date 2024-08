Resultados en exploración de hidrocarburos validan el plan de reactivación del Upstream, pero falta agilizar procesos de aprobación en el Legislativo

Los resultados de la exploración en La Paz, Santa Cruz y Tarija validan de manera positiva el Plan de Reactivación del Upstream (PRU 2021-2025); sin embargo, es necesario agilizar los procesos de aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la ejecución de nuevos proyectos.

Fuente: UCOM MHE

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, se refirió una vez más a la importancia de promover inversiones en la exploración y explotación de gas y líquidos. “Hay que ser francos: existe una falta de voluntad política en la Asamblea Legislativa, ya que necesitamos la aprobación de contratos de servicios petroleros que siguen dando vueltas en ese ámbito”, expresó.

Explicó que en el ámbito energético el país tiene necesidades apremiantes; por ello, insistió en dar celeridad a las inversiones comprometidas en materia de hidrocarburos y biocombustibles. A manera de ejemplo, el Ministro mencionó que “hay un proyecto de ley del sector de hidrocarburos que prácticamente está dormido en la Asamblea Legislativa desde el año pasado”.

Para Molina, hay elementos que deben complementarse no solo con la labor del Órgano Ejecutivo, sino también con acciones conjuntas con la Asamblea Legislativa. “Si no entendemos este enfoque estructural, seguiremos pensando que la solución es levantar la subvención, como dicen algunos analistas”, añadió.

En los recientes desarrollos en la industria de hidrocarburos en Bolivia, los descubrimientos en el yacimiento Mayaya Centro-X1, en La Paz, Yope-X1, además de los avances en el pozo Remanso-X1, en Santa Cruz, y Churumas-X1, en Tarija, resaltan la efectividad del plan de exploración de hidrocarburos del país.

El programa de inversiones de YPFB para este año alcanza un total de $us 628,94 millones. De esta cifra, se destinarán $us 276,89 millones, equivalentes al 44,02% del presupuesto, a actividades de exploración, mientras que $us 120,77 millones, es decir, el 19,20%, se asignarán a la explotación de hidrocarburos.