Reyes Villa sostiene reuniones para hablar de su futuro político

Mientras se encaminan los trámites para la conversión de una agrupación ciudadana a un partido político, que incluya a Súmate de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, la autoridad sostiene reuniones para hablar de su futuro político.

Así lo informó el seguidor de Reyes Villa y consultor político Erick Fajardo. Ambos se reunieron en el despacho del Alcalde, la mañana de este miércoles.

El 9 de agosto, se envió un documento al Presidente y los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En el mismo, hicieron la solicitud de admisión de trámite para la conversión de la agrupación ciudadana Autonomía Para Bolivia (APB), de Santa Cruz, a partido político “APB Súmate”.

Súmate es la alianza con la que Reyes Villa volvió a la Alcaldía de Cochabamba, en 2021.

Sobre el tema, el Alcalde cochabambino dijo que el frente político sí se encamina a las elecciones de 2025.

“Yo creo que es importante. Usted sabe que hemos ganado con Súmate aquí en Cochabamba y volver a nivel nacional siempre es importante (…). Yo no he decidido ninguna candidatura. Pero, no está de más tener a nivel nacional una sigla que permita ingresar a todo lo que significa un proceso electoral con todas las condiciones legales que se requieren”, respondió.

TRAS LA REUNIÓN

Tras su encuentro con Reyes Villa, Fajardo, en contacto con los medios de comunicación, aseguró que el Alcalde demostró ser un paradigma de la gestión pública, un reconocimiento traducido en distinciones internacionales, incluyendo un reciente galardón en Nueva York, acto donde estuvieron juntos.

“Manfred es claramente un líder que trasciende cualquier posibilidad de encasillarlo en lo municipal o lo nacional. Estamos a punto de ver importantes pasos para el país y para Cochabamba en las próximas semanas”.

Describió que en su conversación trataron también aspectos relacionados con sus decisiones futuras.

“Creo que vamos a poder ayudarlo a tomar una decisión, la mejor decisión posible”.

Se refirió también al tema de la candidatura o no de Reyes Villa.

“Yo creo que el liderazgo de Manfred va más allá de un anuncio de candidatura (…). Sin embargo, hay una conversación en la opinión pública; el país está hablando y su nombre suena, y eso es algo legítimo también, cómo Manfred va a asumir, cómo va a ser un balance entre ese mandato que él tiene y la expectativa de un país que está esperando liderazgo consistente un liderazgo claro. Esa es una conversación sobre la que Manfred va a informarnos a todos, seguramente, muy pronto”.

Sobre APB Súmate, expresó: “Sé que hay la intención de una organización política, sé que está en proceso aquello; hay gente que está trabajando, nos informaremos todos en su momento”.

Por su lado, el presidente del Concejo Municipal y concejal de Súmate, Diego Murillo, remarcó que, aunque trabajan en la formación de una organización política, aún no hay confirmación oficial de una candidatura.

“Mientras el alcalde no confirme o no se manifieste, no hay nada decidido”, afirmó, enfatizando que cualquier especulación sobre su futuro político es prematura hasta que Reyes Villa se pronuncie de manera definitiva.

Dijo que se hará la recolección de firmas para la conformación del partido político.

“Claro que sí. Somos un partido en ejercicio de trabajo. Lo estamos haciendo, y creo que nos puede dar derecho a que en el futuro pueda haber algunas alianzas (…)”.

En la nota enviada al Tribunal Electoral, plantean como nombre para el partido político “Autonomía Para Bolivia Súmate”, con la sigla “APB Súmate”. Además, se describen los símbolos de una cruz y un ave volando, y los colores lila y rojo.

También piden la autorización para el registro de militancia con el procedimiento de registro a través del Sistema del Registro de Militantes Biométricos, a fin de acreditar la cantidad mínima de militantes establecidos por ley.