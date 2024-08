Santa Cruz: Hospital de Niños requiere ítems para no cerrar la sala de neonatología y habilitar otros servicios

Emergencia. Son tres las salas más críticas de este hospital que requieren ítems de médicos y enfermeras para funcionar en toda su capacidad. Los médicos piden al Ministerio de Salud atender esta demanda para evitar el cierre de algunos servicios.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El director del Hospital de Niños Mario Ortiz, Jorge Medhid, informó que la crisis que afronta este nosocomio, se debe a la falta de ítems para médicos y enfermeras, principalmente en tres de sus salas más críticas.

Uno de ellos es el servicio de Nefrología, el cual explicó al momento cuenta con solo un profesional médico para atender las diálisis, interconsultas y otros; debiendo así suspender las consultas externas para esta especialidad.

En cuanto a la sala de terapia intensiva, aseguró que este servicio no se encuentra cerrado, pero se tiene tres camas sin funcionamiento, debido a la falta de enfermeras.

Y por último la sala más crítica es la de neonatología, en la cual se ha hecho importantes inversiones en la parte estructural y equipamiento y corre el riesgo de ser cerrada, porque el próximo 6 de septiembre fenecen los contratos de los ocho neonatólogos que atienden este servicio.

“Desde hace tiempo venimos haciendo las representaciones a través del Sedes y la Secretaría de Salud para que el nivel central nos den los ítems correspondientes. El 6 de septiembre tenemos que empezar a reprogramar para saber qué vamos hacer con los pacientes intubados y no recibir nuevos pacientes. Pedimos al ministerio que tome conciencia de esto, no le estamos pidiendo un hospital nuevo, sino ocho ítems para que sigamos atendiendo en el hospital como corresponde”, apuntó Medhid.

Por su parte Lorena Ribera, gerente del Hospital de Niños, indicó que el presupuesto destinado para este nosocomio este año es de más de Bs 31 millones, sin embargo hasta la fecha solo Bs 8 millones fueron desembolsados por el Ministerio de Salud.

“Con 8 millones no podemos hacer nada, no podemos lograr con el director y jefes de farmacia una buena administración. La Gobernación, ante la no transferencia de los recursos al hospital (que debe hacer el Ministerio de Salud), se come el presupuesto destinado a infraestructura y equipamiento y lo dirige a la contratación de médicos para responder a la necesidad de atención médica de la población”, dijo la funcionaria.

Asimismo, aclaró que a 4 meses de culminar el año y no tener el presupuesto asignado para las necesidades del hospital, se corre el riesgo de no hacer las inversiones debidas para la compra de medicamentos y otros, ya que se debe cumplir con los procesos administrativos correspondientes a norma.

“También pedimos que el presupuesto sea inscrito a principio de año, porque ya es agosto y falta 4 meses para terminar el año, y si nos desembolsan en noviembre no daría el tiempo para hacer las compras, y es ahí que los hospitales se quedan con presupuesto y luego el Ministerio (de salud) dice que nos quedamos con plata cuando nosotros debemos cumplir un proceso administrativo para esas compras”, concluyó.