Santa Cruz: «Los choferes pedimos disculpas por el pésimo servicio que reciben», expresó dirigente de conductores de micros

Jhonny Contreras, secretario del Sindicato de Choferes de Micros, manifestó que se oponen al incremento del pasaje, anunciado por la dirigencia del transporte público.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

Jhonny Contreras, secretario del Sindicato de Choferes de Micros, manifestó que se oponen al incremento del pasaje, que fue anunciado por la dirigencia del transporte público. Asimismo, pidió disculpas a la población por el servicio.

«Como chofer de micro organizado, nosotros los choferes de micro le pedimos disculpas a la población cruceña en general y a nuestros pasajeros por el pésimo servicio que reciben. Decirles que nosotros, los choferes de micro, no somos los únicos responsables, estamos luchando para que esto mejore, para que ustedes, pasajeros, tengan un servicio digno y seguro», afirmó Contreras.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A su vez, el dirigente del transporte federado en Santa Cruz, Bismark Daza, comentó que la propuesta de incremento tendrían que hacerla las autoridades.

«Sin embargo, el transporte, con sus propios medios, hizo un estudio técnico con profesionales. Hay un parámetro de 12 años. Nosotros lamentamos porque hubo una mala información por el tema del incremento», agregó.

También dijo que no se planteó cobrar 3,70 bolivianos el pasaje, sino que es el resultado del estudio.

«Queremos aclarar que los 3,70, lanzó el estudio se ha hecho, no es que se va a cobrar 3,70. Nosotros estamos apuntando a 2,50 2,80 o 2,70, queremos llegar a un consenso. Nosotros no vinimos a discutir o a pelearnos con la ciudadanía, de ninguna manera. Que la ciudadanía esté tranquila, no es que vamos a cobrar 3,70. También recordar que el costo operativo ya es insostenible para el transporte», complementó.