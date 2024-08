“Saqué más de 100 hilos”: Mujer denuncia mala intervención quirúrgica en hospital de La Paz

La mujer, entre lágrimas, afirmó que recibió malos tratos, y deslinde de responsabilidades. Según refiere otros médicos, le habían indicado que temen operarla nuevamente, ya que si ingresa al quirófano, podría salir sin vida.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Una mujer denunció este lunes, haber sido víctima de lesiones graves y gravísimas, producto de una operación. Hace siete meses habría ingresado a sala de cirugía para que le hagan la intervención, sin embargo, a la fecha su salud se complicó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según refiere le sale liquido por el cuello, aparentemente es pus, además agregó que le extrajeron de su cuerpo más de 100 hilos después de su operación.

“Yo ingresé por un tumor benigno, no ingresé por un tumor maligno. Cada día sale hilos, a veces uno, tres, sale pus, yo no entiendo porque me puso tanta cantidad de hilo”, manifestó la mujer.

Según la víctima el tumor extraído era benigno, sin embargo, la operación duró por más de seis horas, además la herida se extendió hasta el cuello, provocando serios malestares en su salud.

“De la totalidad del tumor, una cuarta parte sigue ahí, con el tiempo puede volver a crecer, ósea la doctora no me había retirado todo el tumor”, manifestó la víctima.

La mujer relata que, por semanas, peregrinó en busca de explicaciones y soluciones a los síntomas post operatorios, sin embargo, agregó que solo recibió maltratos y deslinde de responsabilidades.

“Salen los resultados y el doctor se asombra de esto, al ver la tomografía dice que es una pena, porque me amputaron una vena, una arteria esta obstruida, esta tapada. Señora yo no me puedo hacer cargo de tu cirugía, porque entras y ya no sales con vida, me dijeron”, agregó la víctima.