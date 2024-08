Sectores sociales y económicos anuncian un ampliado para tomar determinaciones conjuntas ante la crisis económica

La dirigencia acusa al gobierno de mentir sobre la ausencia del dólar, la escasez de combustibles y la estabilidad económica.

Trabajadores gremiales, micro y pequeños empresarios, representantes de pueblos indígenas, jubilados y médicos se reunirán el próximo lunes en El Alto, en un ampliado que congregará a los dirigentes de estos sectores, para analizar y determinar acciones ante la crisis que afecta a toda la sociedad en su conjunto y que no fue atendida por el gobierno de manera oportuna lo que provocó el descalabro económico actual.

El dirigente de los trabajadores por cuenta propia de El Alto, Toño Siñani, informó que las distintas organizaciones se unieron en torno a la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) debido a que el gobierno no es sincero en temas que aquejan a la población como la falta de dólares en el mercado interno, la escasez de combustible y el alza diaria de los artículos de primera necesidad que provocan un menor poder adquisitivo en las familias bolivianas.

“Hemos visto que el gobierno está mintiendo en el tema del dólar, está mintiendo en el tema de la canasta familiar, está mintiendo en el tema de los hidroacrburos porque nos está metiendo un gasolinazo disimuladamente, por eso la bandera de lucha van a ser esos tres puntos, por eso invitamos a los panificadores y lso cocaleros a este ampliado que se realizará en la ciudad de El Alto a las 3 de la tarde, en las oficinas de la Federación de Gremiales de El Alto”, puntualizó.

Por su parte, un representante de los micro y pequeños empresarios lamentó que el gobierno no se ocupe de brindar condiciones a ese sector que es motor del desarrollo productivo, ni de soluciones a las demandas de los sectores más empobrecidos, tal el caso de los microempresarios que deben lidiar con el contrabando. “Día no trabajado es día no comido”, sentenció el representante de la microempresa.

Asimismo, Helen Rivero, otra de las representantes de los microempresarios recordó que ella alertó hace tiempo que se avecinaba una crisis mayor que iba a afectar a los sectores productivos, por ello, actualmente se lamenta el cierre de varias unidades productivas por los insumos que se incrementaron en 80 por ciento debido al incremento del dólar en el mercado paralelo lo que significará que ese sector desaparezca.

“No hay dinero y vamos a gastar en un referéndum, el sector de la micro y pequeña empresa está agonizando; el gobierno tanto indica que hay industrialización, qué es de las pequeñas y microempresas, pregunto al gobierno, al Ministerio de Desarrollo Productivo que no está trabajando con nosotros, que más se está dedicando a dividir al reunirse con personas que no representan a las Mypes”, enfatizó la dirigente.