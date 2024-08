Senador Paz: “La reelección impide a los presidentes pensar en políticas de mediano y largo plazo”

El día de ayer en su mensaje al país por el 6 de agosto, el presidente Luis Arce propuso la realización de un referéndum para consultar varios temas, entre ellos el tan polémico de la reelección.

Fuente: Prensa Senador Paz/Comunidad Ciudadana

Al respecto en conferencia de prensa, el Senador por Tarija Rodrigo Paz comentó hoy que, desde su despacho, se envió al Tribunal Supremo Electoral un proyecto de referéndum hace tres años.

En él, proponía la prohibición total de la reelección continua o discontinua. De esta manera se buscaba evitar que las autoridades gobiernen y tomen decisiones en función a su reelección, en lugar de hacerlo con los intereses del país.

Rodrigo Paz indicó que, “un mandato único de 5 años va a lograr que finalmente se piense en políticas de Estado que beneficien al país en vez de que el Presidente de turno tome decisiones en busca de su reelección.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De hecho, el referéndum propuesto por el presidente no tiene el alcance para generar certidumbre a través de la no reeleccion, la reeleccion continua o discontinua hace que cualquier presidente este pensando en la reelección y no hacer politicas de mediano y largo plazo», concluyó.