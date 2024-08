El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) continua en su insistencia de no suspender las elecciones primarias y encontrar un espacio para realizarlas este año.

Con la propuesta del presidente Luis Arce de realizar un referéndum en el mismo día que se realicen las elecciones judiciales, el evismo ve posible incluir las elecciones primarias en esa misma jornada.

“Planteamos ahora que las elecciones primarias se lleven adelante, porque si se puede llevar adelante elecciones judiciales y en la misma jornada el referéndum, ¿por qué no las elecciones primarias? Se les cae el discurso; que no nos vengan con el cuento de que no se puede llevar dos actividades electorales en el mismo año cuando ellos mismos están diciendo que sí se puede”, protestó el senador evista William Torrez en conferencia de prensa.

Suspensión

El legislador denunció un “doble discurso” por parte del Gobierno, pues, el 10 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el Encuentro por la Democracia, alertó que los plazos exigían la suspensión de las primarias y la priorización de las elecciones judiciales.

Argumentaron que el TSE, por normativa, no puede realizar dos procesos electorales en simultáneo. De esa forma, se firmó el acuerdo para suspender las primarias, pese a la disconformidad del expresidente Evo Morales, quien abandonó el recinto previo a la firma.

Ahora, de acuerdo con Torrez, la propuesta de Arce evidencia que sí es viable realizar dos procesos electorales, ya que el referéndum debe ser consensuado con el Órgano Electoral.

Primarias

El senador insistió en la importancia de realizar elecciones primarias, pues, en su criterio, la democracia en el país no se encuentra consolidada.

“Es una forma de profundizar la democracia”, argumentó Torrez. Afirmó que todos los ciudadanos deben tener el derecho de elegir a quienes quieren que los gobiernen.

Asimismo, existen otras medidas que impulsa el evismo para forzar la realización de elecciones primarias.

Una comisión en el Senado, de la mano de los evistas Miguel Rejas y Patria Arce, presentó un proyecto de ley que pretende que los delegados de los partidos y organizaciones políticas escojan de entre los militantes a los posibles candidatos para formar el binomio presidencial.

De todas formas, el proyecto para la suspensión de primarias ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora deberá tratarse en el Senado. Torrez confirmó que, pese al rechazo, los senadores pondrán en sesión el tratamiento del proyecto. Garantizó que “el plazo no está bajo ningún riesgo”.

Desde el TSE fijaron el 16 de agosto como la fecha límite para que se promulgue la ley suspensión de primarias; caso contrario, lanzarían la convocatoria el 17 de este mes.