Mujeres Creando promueve voto castigo para Andrónico a causa de Prado: “Nunca una mujer que defienda a su exnovio feminicida me va a representar”

El colectivo anuncia acciones para sabotear la candidatura y visibilizar lo que consideran una traición a la memoria de Andrea Aramayo.

La candidatura de Mariana Prado como vicepresidenta en la fórmula de Andrónico Rodríguez volvió a encender una ola de rechazo desde Mujeres Creando, que llamó abiertamente al voto castigo contra ambos. La indignación tiene origen en el pasado de Prado quien en 2018 declaró a favor de su exnovio William Kushner, condenado por el feminicidio de Andrea Aramayo.

“Tenemos toda la fuerza, quedan 40 y pico días y 40 y pico veces que te vamos a sabotear y te vamos a maldecir. No a la candidatura de Mariana y tampoco a la candidatura de Andrónico Rodríguez”, exclamó la activista María Galindo que arremetió hoy contra la dupla de Alianza Popular

El rechazo no proviene solo de la figura de Galindo, sino también de varias activistas del colectivo que cuestionan la idoneidad de Prado como representante de las mujeres.

Una de ellas afirmó: “Nunca una mujer que defienda a su exnovio, machista, violento y feminicida me va a representar”. Otra fue más tajante: “Ninguna mujer es enemiga de otra mujer, pero sí lo es una clasista y socapadora de un feminicida”.

La polémica volvió al centro del debate electoral cuando se conoció que Prado fue presentada oficialmente como candidata a la Vicepresidencia junto al senador cocalero Rodríguez. Su rol como exministra de Planificación durante el último gobierno de Evo Morales y su vínculo con el caso Kushner avivaron viejas heridas que el movimiento feminista considera aún abiertas.

Mientras la campaña entra en su recta decisiva, el colectivo anuncia acciones para sabotear la candidatura y visibilizar lo que consideran una traición a la memoria de Andrea Aramayo. “Tenemos memoria y hay deudas que no se olvidan”, afirmó una de las voces de Mujeres Creando.

Galindo concluyó que desde la casa de Mujeres Creando se alzará una oposición firme contra el binomio: “Tenemos la energía para decir: no, no y mil veces no a la candidatura de Mariana Prado”.