Senadora Velasco está de acuerdo con nombrar un suplente si no se elige un fiscal general en el tiempo previsto

La asambleísta espera que en esta jornada sea aprobado en la Cámara Alta el Proyecto de Ley para la selección y designación del nuevo fiscal general del Estado

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La senadora del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Virginia Velasco está de acuerdo con nombrar a un suplente si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no consigue nombrar al fiscal general del Estado en el plazo previsto por ley, que vence el 23 de octubre de este año, fecha en que la actual máxima autoridad del Ministerio Público cumple su mandato de seis años previsto en la Constitución Política del Estado (CPE) y en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En función a lo dispuesto por ley, Velasco estimó de suma urgencia la aprobación del Proyecto de Ley para la selección y designación del nuevo fiscal general del Estado, que fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados y devuelto a esa instancia legislativa y calificó como una prioridad en el afán de conseguir la transformación de la justicia; sin embargo, estimó pertinente el nombramiento de un suplente para evitar que los procesos que se llevan adelante en el Ministerio Público no sean afectados.

“No queremos escuchar algún discurso de decir autoprorrogados y dejar de lado sin justicia al pueblo boliviano, me parece que es tan importante que se pueda quedar un suplente y que no se retarden los procesos en la Fiscalía General, en las fiscalías departamentales, más al contrario, tenga esa fluidez de trabajo; pero es un tema técnico, se debe aplicar la Ley de la Fiscalía General del Estado (FGE) y, en ese contexto, ya verán quién va a asumir, ese no es nuestro trabajo, el nuestro es aprobar la Ley de la FGE para la designación”, aseveró.

La senadora del MAS Virginia Velasco. Foto: captura pantalla

La senadora arcista espera que el Senado sancione la norma enviada por Diputados en el menor tiempo posible para remitirla al Órgano Ejecutivo para su promulgación e iniciar el proceso correspondiente; asimismo, sobre el proyecto de ley reformado remitido por la Cámara de Diputados en el que eliminó la disposición final tercera que contemplaba que el fiscal general del Estado saliente emita una terna para que la ALP elija un interino, por no ajustarse a la Constitución, dijo que la Comisión de Justicia Plural no dio a conocer el contenido.

“Cuando se aprobó en la Cámara de Senadores, la comisión nos presentó de manera inmediata sin dar a conocer el contenido y el espíritu de la selección del fiscal general del Estado; cuando ha sido remitida a la Cámara baja mandamos algunos argumentos para que se puedan considerar para que la Ley sea sustentada de manera jurídica; en ese sentido, los diputados ya han aprobado y enviado con ajustes. Nosotros hoy vamos a aprobar para que ya se pueda elegir un fiscal general”, enfatizó.

Según el artículo 225 de la CPE, el Ministerio Público debe defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública; en tanto, el artículo 227 de la Carta Magna, señala expresamente que autoridad debe ser designada por dos tercios de votos de los miembros presentes de la ALP en función a una convocatoria pública previa y la calificación de la capacidad profesional y méritos que estará en manos de senadores y diputados.

En tanto, el artículo 28 de la Ley 260, Orgánica del Ministerio Público, refrenda los dispuesto por la CPE y establece que el ejercicio de sus funciones es por seis años, sin posibilidad de nueva designación y, en caso de que el período de funciones se interrumpa ya sea destitución, suspensión definitiva, renuncia, ausencia o impedimento definitivo del fiscal general del Estado, lo suplirá el fiscal departamental con mayor antigüedad.