Subvención: Bolivia eroga cada año más de 2.000 millones de dólares

Bolivia eroga cada año más de 2.000 millones de dólares en subvención a los hidrocarburos, según cifras del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina. Tras la propuesta de referéndum lanzada por el presidente Luis Arce, la autoridad del área advierte que de no haber un sinceramiento de precios, “lógicamente que esto se va a volver a insostenible para el país” y “podemos tener señales bastante complejas en el futuro de desabastecimiento, pero sobre todo de la fuga de combustibles”.

“Es un peso bastante fuerte para el Estado boliviano. No nos olvidemos que buena parte de la subvención provenía del mismo sector de hidrocarburos con las exportaciones de gas. La caída de la producción de gas desde hace ya algunos años ha ido reduciendo la disponibilidad que tiene YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) de contar con recursos frescos y creo que eso también es el gran efecto que siente la economía nacional: el tema de los dólares, el tema de que va a ser necesario contar con un mecanismo que nos permita un modelo sostenible. Si nosotros no vamos sincerando también el tema de precios lógicamente que esto se va a volver a insostenible para el país y la muestra de ello significa que podemos tener señales bastante complejas en el futuro de desabastecimiento, pero sobre todo de la fuga de combustibles”, expresó este miércoles en Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980).

En Bolivia, el litro de gasolina especial subvencionada cuesta Bs 3,74, mientras que el diésel Bs 3,72. Sin la subvención, vigente desde hace dos décadas, el costo sobrepasaría los Bs 10.

El Ejecutivo estima que el contrabando, la minería ilegal y, en suma, el mercado negro constituyen poco más del 30% de la demanda de combustibles en el país. Hidrocarburos lo identificó el año pasado, cuando lanzó los decretos 4910 y 4911, con el objetivo de controlar el contrabando. No obstante, según Molina, si el país sigue con la subvención, será “muy difícil” frenar a quienes se dedican a esta actividad ilícita.

En el mensaje presidencial por el 6 de Agosto, Día de la Patria, Luis Arce planteó un referéndum para decidir si se mantiene o no la subvención de los hidrocarburos; la cantidad de escaños parlamentarios y la reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente.

Respecto a la consulta sobre la subvención a los hidrocarburos, analistas económicos advirtieron que el problema es más complejo ya que, entre otros factores, está ligado a la baja en la producción y a la falta de divisas.

Molina dice que con más recursos tendrán la posibilidad de incentivar la producción nacional de crudo y de líquidos.

¿Y SI GANA EL “NO”?

Analistas además advierten que es imposible que quien se beneficia de la subvención vote por el No en el referéndum, así tenga recursos para cubrir un alza de precios.

Correo del Sur Radio le preguntó al Ministro de Hidrocarburos si el Gobierno ha previsto ese escenario. “Creemos que parte de esas consultas que hemos realizado han sido producto de reuniones que hemos tenido con el sector empresarial (…). Una de las conclusiones es precisamente que los distintos sectores manifiestan que es necesario hacer un ajuste en el tema de la subvención de los hidrocarburos, por eso es que se ha colocado de esa manera también”, respondió.

Recordó que personalmente tuvo múltiples reuniones y destacó un foro del sector energético en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la construcción de una política energética con una visión de mediano y largo plazo; participaron actores gubernamentales, privados y de la sociedad civil “que daban cuenta que esta es una medida necesaria, importante para el país, pero ante esta situación el presidente Arce ha decidido poner en consulta del pueblo boliviano, dada la sensibilidad del tema”.

Las conclusiones y recomendaciones de ese evento apuntaron a precios e incentivos.

“Este pedido viene ya dándose hace varios meses. Recordará declaraciones del transporte público, de los sectores productivos, de los sectores agrícolas, agropecuarios”, dijo.

¿Y LA PREGUNTA?

La pregunta que se haría en el referéndum propuesto por el presidente Luis Arce se conocerá “en estas semanas”, tras un trabajo con el gabinete económico y jurídico, según anunció el Ministro de Hidrocarburos.

TÉCNICO

Franklin Molina

Ministro de Hidrocarburos

“Hay aspectos técnicos que tienen que ser colocados en las preguntas del referéndum que, sin duda, van a ser extremadamente, no solamente importantes, sino también de mucho cuidado, para que tengamos algo de claridad sobre todo en la respuesta por parte de la población”.

Ya está disponible la Premium Plus

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, anunció que la gasolina Premium Plus ya está disponible en el mercado boliviano a un precio de Bs 5,71 por litro. Este nuevo tipo de carburante comenzó a comercializarse desde este miércoles en estaciones de servicio seleccionadas y adecuadas para su distribución.

“Desde hoy, la gasolina Premium Plus tiene un precio de Bs 5,71”, declaró el ministro Molina, según un reporte del aparato de comunicación estatal. En esta fase inicial, 46 estaciones de servicio en todo el país están distribuyendo este tipo de combustible. Sin embargo, el objetivo es aumentar esta cifra a 60 estaciones “inmediatamente”, a medida que se habiliten más dispensadores para el expendio.

El ministro Molina destacó que, durante la prueba piloto para el suministro de la gasolina Premium Plus, se observó una “interesante aceptación” por parte del público, lo cual hace prever que su consumo se irá masificando con el tiempo.

Con la introducción de la gasolina Premium Plus, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que ahora hay cinco tipos de gasolina disponibles en el país: la Especial, la Especial Plus, la Súper 92, la Premium y la Premium Plus.

Diálogo sobre tipo de cambio será convocado la próxima semana

El presidente Luis Arce convocará a empresarios al “Diálogo Nacional por la Economía y la Producción” para abordar temas estructurales como el tipo cambiario, las exportaciones e importaciones y la subvención a los combustibles, entre otros temas.

Según la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, la convocatoria será lanzada la siguiente semana y participarán todos los sectores empresariales. Asimismo, el Gobierno convocará al Gabinete Social de la Revolución Democrática y Cultural para analizar la coyuntura política y económica.

“Qué mejor manera de gobernar junto al pueblo escuchando a los distintos sectores, a través de un diálogo nacional, de un gabinete social con las organizaciones, a través de políticas que se asumirán con ellos, temas estructurales para el país y los tres temas en consulta (del referéndum) para la población, es importante escuchar a la población”, destacó la viceministra.

Explicó que el presidente Luis Arce en su mensaje buscó dar certeza a la población de que el Gobierno está trabajando y que los temas sensibles que puedan generar conflictividad se abordarán junto a los bolivianos.

También destacó la propuesta de un referéndum para definir si se mantiene o no la subvención a los hidrocarburos, la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa y definir si va la reelección presidencial.

“No queremos enfrentarnos a la población, debemos abordar de manera responsable los temas, estamos hablando también de la reelección presidencial de manera continua o discontinua, que está generando inestabilidad, incertidumbre y se han escuchado amenazas de convulsionar el país, dejemos claro y que la gente participe”, dijo Alcón.