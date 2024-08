Tahuichi: el TSE aún no decide sobre el acompañamiento al congreso del MAS evista

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, declaró este jueves que el ente electoral aún no tomó una decisión sobre si acompañará o no el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista, programado para el 3 de septiembre.

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi, mencionó que aún no tiene una decisión para acompañar el congreso del MAS evista. Foto:APG

Fuente: Brújula Digital

Tahuichi explicó que la decisión final se tomará mediante una resolución del pleno del TSE, la cual determinará si se autoriza al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) a acompañar y supervisar el encuentro político.

“La decisión sobre si supervisaremos o no el congreso aún no está formalizada. Mientras no tengamos una resolución oficial, no podemos confirmar con certeza si se autorizará o rechazará la supervisión del congreso,” indicó Tahuichi a Brújula Digital.

Esta declaración sigue a la solicitud del MAS evista, realizada la semana pasada, para que se otorgue acompañamiento al X congreso del partido, previsto para el 3 de septiembre en Villa Tunari, Cochabamba.

El vocal explicó que el retraso en la decisión se debe a las múltiples tareas que enfrenta el TSE en este momento, incluyendo el empadronamiento masivo iniciado el martes y la revisión de varios reglamentos.

Además, el TSE está ocupado con los preparativos para el referéndum. “Estamos manejando varias tareas simultáneamente, como el empadronamiento masivo y la revisión de reglamentos, además del referéndum. Esto está retrasando la formalización de nuestra decisión sobre la supervisión del congreso,” concluyó Tahuichi.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene una amonestación y en caso de que el TSE no acompañe el congreso nacional ordinario podría sumar su segunda llamada de atención porque no habría renovado su directiva cumpliendo el propio estatuto orgánico del partido.

Con una tercera amonestación, el frente político no podría participar de las elecciones nacionales previstas para el 2025.

