Tarija: La Alcaldía no permitirá el aumento de precios en pasajes de transporte público

Los precios de los carburantes no subieron, se analizarán los costos de los repuestos, las movilidades pueden funcionar con GNV, observó el alcalde Jhonny Torres.

El gobierno municipal no permitirá el incremento en el precio de los pasajes del transporte urbano, como anticiparon algunos dirigentes del sector, la situación no está como para tomar medidas de ese tipo, se exhortó.

“La primera determinación es no permitir ninguna elevación de tarifas, ese es el criterio que tiene el municipio”, confirmó el alcalde Jhonny Torres Terzo, al añadir que el transporte tiene que fundamentar su planteamiento.

“Ellos nos dicen que los repuestos de las movilidades tienen precios en dólares, eso es cierto, además hay otras figuras”, expresó al asegurar que trabajará sobre este tema para encontrar otras alternativas.

“Sin embargo, el primer criterio del municipio es que no se suba ni se mueva ninguna tarifa”, remarcó al informar que el martes se reunió con los transportistas a quienes les dijo que antes de hablar de suba de pasajes, tiene que consultar al pueblo de Tarija.

“No puedo tomar una decisión aislada de los barrios, de las comunidades”, reconoció al agregar que entiende que la capacidad adquisitiva del boliviano, a partir de la suba del dólar, disminuyó, pero aun así no pueden subir las tarifas de transporte.

La mayoría de los motorizados del transporte urbano están con gas, salvo algunos microbuses que son muy grandes, incluso algunos micros migraron a motores Toyota-Land Cruiser de seis cilindros a gas, no están andando ni con diésel ni gasolina, argumentó.

Están circulando con Gas Natural Vehicular (GNV) sostuvo al admitir que son temas que tienen que discutirse, destacó su relación muy buena con el transporte que le da margen a conversar, pero previo a eso convocará a las instituciones.

El alcalde reconoció que antes de una suba de este tipo tiene que conversar con Fejuve, los Distritos y otras instituciones, porque el precio de los pasajes tiene una incidencia determinante en el costo de los demás servicios, productos e insumos.

EL APUNTE

Ni agio ni especulación

El alcalde aseguró que junto al Crama del mercado campesino, entre otras entidades, están haciendo un seguimiento al precio de los diferentes productos en los mercados para evitar el agio y la especulación, que serán sancionados drásticamente.

La autoridad admitió que si hay suba real de precios, no puede hacer nada, no puede obligarse a la gente a trabajar para perder, pero eso no quiere decir que suban los precios artificialmente, situación está controlándose y que se sancionará a los responsables.