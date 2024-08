Tarija recibirá Bs 100MM menos, Montes pide soluciones al Gobierno

Para el lunes está prevista una reunión del Ministerio de Economía con todas las gobernaciones, en donde prevén pedir al nivel central que pueda hacerse cargo de sus competencias.

Frente a la difícil situación financiera por la que atraviesa el departamento de Tarija, la Gobernación ha confirmado su participación en la reunión convocada por el Gobierno Nacional para el lunes 19 de agosto, en donde prevén analizar alternativas para enfrentar la crisis económica, además de hallar soluciones a los compromisos que actualmente el nivel departamental no puede cumplir por la falta de recursos. Para esta gestión se estima que el departamento recibirá 100 millones menos de lo presupuestado.

El gobernador de Tarija, Oscar Montes, ha confirmado que una comitiva del Gobierno departamental se trasladará el domingo en horas de la tarde hacia la ciudad de La Paz, en donde el lunes a tempranas horas prevén sostener una reunión con el equipo técnico, para que en horas de la tarde puedan reunirse los gobernadores con el Ministerio de Economía.

Montes calificó de importante esta reunión, porque para este año la Gobernación de Tarija recibirá 100 millones de bolivianos menos de lo que se había presupuestado en el POA, lo que dificulta seguir financiando obligaciones que a su criterio corresponden al Gobierno Nacional.

La autoridad refirió que hasta ahora el nivel departamental ha estado asumiendo competencias del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Cancillería, Ministerio de Trabajo, Universidad, beneficios para personas no videntes y otras instituciones, sin tener una relación institucional.

Recordó que en época republicana era el prefecto quien se hacía cargo de cubrir diferentes competencias del nivel central, y que en estos últimos años el Gobierno Nacional solamente se ha dedicado a prolongar la Ley Financial (3202) de la gestión 2004, la cual considera que ya está caducada y aún sigue vigente para las gobernaciones.

“Le dijimos al Gobierno no, ya no vamos a pagar nunca más eso, porque no es nuestra competencia, porque además ahora ya no tenemos plata para ayudarle al Gobierno Nacional. ¿Cuándo el Gobierno Nacional ejecuta sus competencias?, se ha acostumbrado a pedir que le ayuden, por ejemplo, quiere hacer una carretera pide contraparte del 30%, quiere hacer una presa pide contraparte, entonces esa ha sido una mala costumbre que lamentablemente viene de la época de la prefectura, como eran empleados del Gobierno Nacional tenían que obedecer callados”, refirió.

El Gobernador manifestó que actualmente el nivel departamental ya no cuenta con recursos económicos, por lo tanto, no puede seguir asumiendo las mismas responsabilidades. Enfatizó, que en el caso de la Gobernación, estas responsabilidades representan aproximadamente el 20% del presupuesto, lo que se traduce en 50 millones de bolivianos.

La autoridad hizo referencia que una de las competencias más grandes que actualmente asume el nivel departamental, es la renta dignidad, que absorbe el 30% de los recursos que llegan al departamento por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), cuando esta es una responsabilidad del nivel central del Estado.