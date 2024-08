TCP perdió competencia para pronunciarse sobre referéndum

Ante la polémica, tras conocerse el contenido de las preguntas remitidas por el Órgano Ejecutivo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para la realización de un referéndum consultivo en el mes de diciembre de la presente gestión, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó que esta acción no fue oportuna ni imparcial, por tratarse de un tribunal carente de competencia para pronunciarse en este aspecto.

Mediante sus redes sociales, el exmandatario sostuvo que no es pertinente exigir algún tipo de celeridad o independencia para la realización de un referéndum, a un tribunal cuestionado por una ilegal prórroga en sus funciones.

Asimismo, puntualizó que el tema de la consulta sobre el contenido de las preguntas para el referendo debió ser agotando en instancias del Tribunal Electoral, antes de pasar al TCP para su control de constitucionalidad.

“La consulta debe agotarse previamente ante el Órgano Electoral”, aseveró.

Reiterando que el actual Tribunal Constitucional carece de competencia para pronunciarse en este y otros temas, Rodríguez cuestionó la pertinencia y la imparcialidad con que esta instancia procedió al momento de atender la consultas sobre las elecciones judiciales remitida esta semana por el Órgano Ejecutivo.

“Su ilegal autoprórroga les restó irreversiblemente toda competencia y credibilidad para responder sobre temas como el referéndum”, dijo el expresidente.

Esta semana, luego de hacerse pública la redacción de las preguntas remitidas por el Gobierno al TCP para la realización de un referendo el mismo día de las elecciones judiciales, opositores observaron que el cuestionario planteado por el Gobierno cuenta con mayores imprecisiones en relación a los escritos originales y rechazaron que una instancia de justicia, cuestionada por la autoprórroga, se encargue de realizar este análisis.

En criterio del diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, los temas que se pretende poner a consideración de la población, son una “emboscada” contra el votante, para trasladarle la responsabilidad y culpa de Evo Morales y Luis Arce por el pésimo manejo de la economía durante todos los años del MAS en el poder.

Asimismo, señaló que no es lo mismo plantear una reducción gradual de la subvención de los combustibles del 5% anual, a una del 20% mensual. “El mismo ciudadano puede votar sí o no, dependiendo del grado de la disminución”, cuestionó.

A través de sus redes sociales, el analista y exvocero presidencial, Jorge Richter, observó que el Gobierno haya determinado recurrir directamente al TCP sin haber agotado su tratamiento en instancias del TSE, tomando en cuenta que las fallas en su redacción inicial fueron apuntadas por el Órgano Electoral, sugiriendo correcciones en las preguntas y descartando otras.

“Ahora, por una cuestión de apuros y prisas, las preguntas pasaron directamente al TCP, asumiendo que ya cumplieron con lo señalado en la verificación del Tribunal Electoral. ¿Cómo el TCP entrará al fondo del control de constitucionalidad si estas preguntas no cuentan con la conformidad del TSE en lo que hace a los principios de precisión, claridad e imparcialidad?”, cuestionó Richter, a tiempo de insistir en que el referendo planteado por el Gobierno es “absolutamente innecesario”.

El miércoles se conoció el texto del expediente 66727-2024-134-CPR, presentado por Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ingresado el lunes, 26 de agosto de 2024 en el Distrito de la ciudad La Paz (Capital) respecto al recurso: Consulta sobre la constitucionalidad de preguntas de referendo.

Pregunta 1: ¿Usted está de acuerdo con levantar gradualmente (es decir poco a poco) la subvención a la gasolina especial?

Pregunta 2: ¿Usted está de acuerdo con levantar gradualmente (es decir poco a poco) la subvención al diésel?

Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo a que el artículo 168 de la constitución política del estado, que dispone la reelección por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado, sea ampliado para incorporar la reelección por una sola vez de manera discontinua, lo cual, implicaría iniciar el procedimiento de forma parcial de la Constitución, ¿previsto en el texto constitucional vigente?

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que no se emitirá criterio alguno en relación a este tema, mientras el TCP no se pronuncie oficialmente sobre el control de constitucionalidad sobre las preguntas remitidas. “Consideramos que la independencia de los poderes del Estado es fundamental para la democracia y no vamos a violentarla de manera alguna”.

Inmediatamente oficializada esta acción, Rodríguez Veltzé manifestó que un Tribunal Constitucional “autoprorrogado”, carece de toda competencia y legitimidad para pronunciarse en este tema y menos para validar un “referéndum inoportuno”.

