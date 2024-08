The Strongest sufrió una dura goleada en Montevideo y el panorama es complicado para llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores. El atigrado perdió sin objeciones ante Peñarol por (4-0).

La vuelta de la llave por octavos de final será el próximo miércoles, en La Paz. El equipo paceño dejó una pésima imagen en el estadio Campeón del Siglo y tendrá que cambiar todo para soñar con una posible clasificación.

El elenco uruguayo dirigido por Diego Aguirre entendió desde el primer minuto cómo se tenía que jugar en esta fase, salió con todo, presionó en todos los sectores y cuando tuvo el balón encontró la contundencia.

El Tigre no reaccionó en ningún momento, quizás confiado en dar vuelta la llave como local, pero cuatro tantos de diferencia, complica a cualquiera.

Juan Rescalvo dirigió a la visita porque su hermano, Ismael (DT de atigrado), no llegó por el nacimiento de su hijo en Miami. Sorprendió al incluir a Jeyson Chura como lateral izquierdo, quien no tuvo la ayuda en el primer tiempo para controlar a los ofensivos uruguayos.

Peñarol llegó por derecha, izquierda, triángulo en el mediocampo e incluso el guardameta nacional, Guillermo Viscarra, sacó tres remates de gol para que el resultado no sea más abultado.

El 1-0 llegó con el centro rasante de Jaime Báez para Leonardo Fernández, que le pegó de primera y venció a Viscarra (9’PT).

Fernández fue la figura del partido porque asistió a sus compañeros, dio pases gol y tiene una pegada envidiable.

El segundo tanto Maximiliano Silvera que puso su pierna derecha luego del centro de Lucas Hernández (16’PT).

Para cerrar el primer tiempo, se amplió el resultado con la definición de Báez, quien recibió un pase magistral de Fernández (36’PT).

The Strongest no reaccionó, cuando tuvo la pelota no sabía que hacer, le ganaron las espaldas de los laterales de manera permanente.

Peñarol bajó la intensidad en el segundo tiempo y la visita incluyó a Marc Enoumba en la defensa y adelantó más a Chura.

El 4-0 lo hizo Facundo Batista cuando ganó el balón a tropezones, luego de varios rebotes y Viscarra en el suelo (27’ST).

¿El Tigre tendrá argumentos ofensivos para igualar o ganar la llave?