Threads prueba publicaciones que desaparecen en 24 horas: ¿El futuro de las redes sociales?

Threads, la plataforma de Meta diseñada para conversaciones y publicaciones rápidas, está experimentando con una nueva función que podría cambiar la forma en que interactuamos con nuestras publicaciones. Esta nueva característica permite a los usuarios establecer un temporizador de 24 horas para sus publicaciones, después del cual tanto la publicación como todas las respuestas desaparecerán, al estilo de las Stories.

La nueva función de publicaciones efímeras

El concepto de publicaciones que desaparecen no es nuevo; lo hemos visto en plataformas como Snapchat e Instagram Stories. Ahora, Threads está probando una función similar, según lo confirmado por un portavoz de Meta a TechCrunch. Esta función está siendo probada entre un grupo selecto de usuarios, después de haber sido detectada por primera vez este verano por el desarrollador Alessandro Paluzzi.

La idea de publicaciones efímeras podría ser una bendición para aquellos usuarios que tienden a borrar sus publicaciones después de un tiempo, evitando así la necesidad de eliminarlas manualmente. En mi opinión, esto también podría reducir la ansiedad que algunos usuarios sienten al publicar en redes sociales, al saber que sus palabras no estarán grabadas permanentemente en la red.

¿El futuro de las publicaciones efímeras?

Lo interesante de esta función es cómo podría cambiar la dinámica de las interacciones en Threads. Aunque el formato efímero no funcionó tan bien para Twitter con sus Fleets, hay algo diferente en cómo Meta lo está implementando en Threads. A diferencia de los Fleets, que nunca lograron capturar la imaginación de los usuarios, las publicaciones efímeras en Threads podrían integrarse mejor en la experiencia general de la plataforma, especialmente si consideramos el enfoque más relajado y conversacional de Threads en comparación con Twitter.

Además, esta no es la primera vez que Threads experimenta con la idea de contenido temporal. Hace unos meses, Adam Mosseri, jefe de Instagram, compartió que Threads estaba probando una función de autoarchivo, permitiendo a los usuarios designar una fecha para que sus publicaciones se ocultaran del feed. Sin embargo, parece que la comunidad de Threads no estaba muy entusiasmada con esa idea, ya que la función aún no se ha implementado a gran escala.

La evolución continua de Threads

Este nuevo experimento llega justo después de que Threads alcanzara los 200 millones de usuarios a principios de agosto. Con esta base de usuarios en crecimiento, Meta también ha introducido herramientas como Insights, que permiten a los usuarios, especialmente a aquellos con un gran número de seguidores, seguir el rendimiento de sus cuentas.

Otra función que se espera próximamente es la posibilidad de programar publicaciones, lo que demuestra que Meta está comprometido en hacer de Threads una plataforma más robusta y adaptable a las necesidades de sus usuarios.

La prueba de publicaciones que desaparecen en 24 horas es otro ejemplo de cómo las redes sociales continúan evolucionando para satisfacer las necesidades cambiantes de sus usuarios. Aunque aún está por verse si esta característica se implementará de manera global, es evidente que Meta está explorando todas las posibilidades para mantener Threads fresco y relevante en un panorama de redes sociales que cambia rápidamente.