Transportistas que bloquean garantizan el paso de cisternas cargadas de carburantes

Como una salida a la carencia de diésel en el país, el transporte pesado de Bolivia plantea la liberación de las importaciones de carburantes para que el Estado deje de tener el monopolio de los carburantes.

El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Internacional, Héctor Mercado, garantizó que se permitirá el paso de las cisternas que transportan carburantes y que hasta ahora no existe ninguna unidad varada en los puntos de bloqueo.

«El Presidente se ha tomado la molestia hasta de subir a El Alto y si van a venir cisternas cargadas obviamente van a dar paso, nosotros no tenemos por qué cerrar el paso a las cisternas, pero tenemos que ver las cisternas cargadas porque siempre están diciendo que hay cisternas, ahora mismo hoy día que ha empezado el bloqueo no hay ninguna cisternas en ningún punto de bloqueo», afirmó el dirigente anoche en una entrevista con el programa No Mentirás.

Las declaraciones fueron realizadas después de que el presidente Luis Arce afirmó que si las carreteras están expeditas, los carburantes llegarían desde Arica (Chile) hasta los surtidores del país hasta el mediodía del sábado 3 de agosto.

«Empezamos a desembarcar el combustible mañana y luego lo trasladamos a las estaciones de servicio, que es lo que le interesa a la población, porque es todo un proceso de internación, bajo el supuesto de que las carreteras estén expeditas y si eso sucede, hasta el mediodía del sábado vamos a estar vendiendo el diésel en los surtidores”, anunció el Mandatario.

Bolivia afronta una escasez de carburantes constante como consecuencia de varios factores como la dependencia de las importaciones de diésel y gasolina. En las últimas semanas la carencia se agudizó como consecuencia de las marejadas en la terminal Sica Sica (Arica), administrada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que impiden el atraque de los buques petroleros.

Esta situación cansó al sector del transporte pesado que en una reunión realizada el lunes en Sucre (Chuquisaca) determinó un paro indefinido con bloqueo de carreteras desde ayer y hasta el cierre de esta edición se registran cierres de ruta en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

El dirigente Mercado anunció que hoy se sumarán al bloqueo los transportistas del departamento de Potosí y La Paz.

Una de las exigencias inmediatas de los movilizados es la renuncia de los ministros de Obras Públicas, Édgar Montaño, y de Hidrocarburos, Franklin Molina, porque incumplimiento del acuerdo firmado anteriormente con el transporte pesado.

Como salida a la escasez de carburantes plantean la liberación de la importación de combustibles para que el Gobierno deje de tener el monopolio de los carburantes. La propuesta también es compartida por otros sectores productivos que demandan la provisión de diésel para la movilización de maquinarias.