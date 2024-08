Tras ser aprehendido, diputado Cuellar dice que proceso en su contra es político y que lo elevará a la CIDH

La tarde de este martes fue aprehendido el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuellar por el delito de acción pública de desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad. Tras presentarse a una audiencia, señaló que su caso es político y que lo elevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Este diputado nacional no será callado por una acción de privacidad anticonstitucional. Vamos a seguir fiscalizando y no nos va a parar esta audiencia que se llevó a cabo”, fueron las palabras de Cuellar en el Palacio de Justicia.

Agregó que apeló en el proceso y que la sala todavía no fue sorteada. “Vamos a asistir porque hay un veredicto más. Mañana (miércoles) presentaremos esto en la CIDH. La Fiscalía de Santa Cruz no es propiedad privada ni su casa particular del señor Mariaca”, agregó.

