Una bomba debajo de la cama y un plan de escape: minuto a minuto, así fue el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán

The Jewish Chronicle, un semanario con sede en Londres, reveló detalles del plan para terminar con uno de los ideólogos del ataque del 7 de octubre.

ARCHIVO – Ismail Haniyeh, dirigente del grupo miliciano palestino Hamás, habla con periodistas tras sostener una reunión con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en Beirut, Líbano, el 28 de junio de 2021. (AP Foto/Hassan Ammar, Archivo)

Fuente: Infobae

El asesinato del dirigente de Hamas, Ismail Haniyeh, llevado a cabo en Teherán la semana pasada, ha sido atribuido a Israel, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente por el gobierno israelí. Mientras la organización terrorista ya eligió a su nuevo líder político, el medio israelí The Jewish Chronicle ha revelado detalles inéditos sobre la operación.

El diario informó que el dispositivo explosivo fue colocado bajo la cama de Haniyeh por dos iraníes reclutados por el Mossad que pertenecían a la unidad de seguridad Ansar al-Mahdi del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), cuya función era justamente proteger el edificio y a sus huéspedes.

FILE PHOTO: Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei meets with Palestinian group Hamas’ top leader Ismail Haniyeh in Tehran, Iran July 30, 2024. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES/File Photo

El día del ataque, las cámaras de seguridad captaron a los guardias moviéndose sigilosamente por el pasillo hacia la habitación de Haniyeh. Tres minutos después de entrar, los guardias salieron con calma, abandonaron el edificio y se marcharon en un automóvil negro. Una hora más tarde, fueron sacados de Irán por el Mossad. La precisión y minuciosidad de este operativo subrayan la complejidad y la coordinación del mismo.

Contrario a los informes iniciales que sugerían que el dispositivo fue colocado semanas o meses antes, las grabaciones de seguridad muestran que fue instalado el mismo día de la explosión, a las 4:23 p.m., unas nueve horas antes de ser activado remotamente cuando Haniyeh ingresó en su habitación después de medianoche. La explosión se produjo exactamente a la 01:37 a.m. hora local, y la bomba, un artefacto de precisión diseñado para minimizar los daños colaterales, destruyó únicamente la habitación de Haniyeh.

La bomba, un artefacto de precisión diseñado para minimizar los daños colaterales, destruyó únicamente la habitación de Haniyeh (The New York Times)

En su artículo en The Jewish Chronicle, Elon Perry destacó que el asesinato de Haniyeh fue decidido después de los eventos del 7 de octubre y requirió una red compleja de espías del Mossad distribuidos por Teherán, incluyendo colaboradores iraníes activos en Irán mucho tiempo antes de la guerra en Gaza. La inteligencia acumulada por Israel durante los últimos 20 años sobre los esfuerzos de Irán para desarrollar armas nucleares fue clave para el éxito del operativo.

La oportunidad del ataque surgió cuando Haniyeh fue invitado a Teherán para la inauguración del nuevo presidente iraní. El Mossad, con la asistencia de la unidad de inteligencia 8200 del ejército israelí, interceptó llamadas telefónicas entre los organizadores del evento y los invitados. Una vez confirmado el arribo de Haniyeh, se inició la ejecución del plan.

Los agentes del Mossad visitaron regularmente el área para suministrar la logística operativa y mapear cada calle y callejón, identificar posibles rutas de escape y verificar las medidas de seguridad del edificio. El edificio, ubicado en una colina y rodeado de árboles altos, dificultaba la observación clara desde el exterior, lo que llevó a algunos de los cinco agentes a vestirse de verde y trepar a los árboles para obtener una visión despejada. Su labor era informar tan pronto Haniyeh llegara al edificio.

A protester holds up a poster of assassinated Hamas chief Ismail Haniyeh during a protest to show solidarity with Palestinian prisoners, outside the United Nations offices in Sanaa, Yemen, August 3, 2024. REUTERS/Khaled Abdullah A protester holds up a poster of assassinated Hamas chief Ismail Haniyeh during a protest to show solidarity with Palestinian prisoners, outside the United Nations offices in Sanaa, Yemen, August 3, 2024. REUTERS/Khaled Abdullah

Una segunda escuadra del Mossad, también disfrazada de verde, se encargó de vigilar la ventana de la habitación de Haniyeh desde un ángulo estratégico. A la 01:20 a.m. llegaron todos los invitados y Haniyeh ingresó en su habitación después de despedirse de los demás. Su guardaespaldas se quedó fuera de la puerta. Tras diez minutos, se apagó la luz en la habitación, momento en el cual el operador de la bomba activó la explosión, matando instantáneamente a Haniyeh e hiriendo gravemente a su guardaespaldas, Wasim Abu Shaaban, quien murió posteriormente.

Luego del asesinato, las autoridades iraníes revisaron todo el complejo y arrestaron a 28 oficiales militares y personal de la sede presentes en el lugar, confiscando sus dispositivos electrónicos para rastrear sus comunicaciones. La indignación de los iraníes no se limitó a la muerte de un alto funcionario de Hamas, sino también al hecho de que miembros del IRGC estuvieran involucrados.

Elon Perry, que fue soldado de comando de la brigada de élite Golani de las Fuerzas de Defensa de Israel, también aclaró que Israel había tenido múltiples oportunidades para eliminar a Haniyeh en Qatar, pero evitó hacerlo para no perjudicar las negociaciones de rehenes entre Hamas e Israel, que Qatar mediaba.

La minuciosa planificación y ejecución de la asesinato de Haniyeh subraya la capacidad operativa del Mossad y la sofisticación de sus acciones encubiertas en territorio hostil, como lo detalló el JC.