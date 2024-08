Una joven que iba a su trabajo fue atracada y casi apuñalada por dos antisociales en la Villa Primero de Mayo

Fuente: Unitel

Una joven salió de su casa, ubicada en el barrio San Silvestre, en la Villa Primero de Mayo, para ir a su trabajo cuando fue atracada por dos antisociales que iban a bordo de una moto y que casi la apuñalan con el fin de robarle sus pertenencias.

La víctima, que resguarda su identidad, indicó que la motocicleta con dos personas se acercó hasta donde estaba ella, y cuando quiso correr, la sujetaron de la mochila y le pedían entregar su celular.

“Me percaté que venía una moto, sentí que se pararon y me jalaron. Me pidieron que les dé mi celular. Me tumbó al suelo, no me logró atravesar el cuchillo. Ahí grité, y salieron los vecinos”, dijo la víctima.

El conductor de la moto iba con casco y el que se bajó para atracarla tenía una pasa montaña por lo que no se le veía el rostro.

