Violencia en México: asesinaron a un periodista en el estado de Guanajuato

El comunicador se dedicaba a cubrir la fuente policiaca Crédito: X/Adn40

Durante el domingo 4 de agosto fue asesinado en un ataque armado en Guanajuato en un vehículo donde viajaba el periodista Alejandro Martínez Noguez, quien era conocido como El hijo del Llanero Solititito. Primeros reportes indican que el comunicador fue agredido a pesar de que contaba con escoltas que lo protegían, quienes resultaron heridos.

Los hechos sucedieron en Celaya, cuando el periodista regresaba de una cobertura. Los primeros informes señalan que Martínez Noguez viajaba en una patrulla de tránsito junto con dos expolicías federales. Sin embargo, un vehículo alcanzó a la unidad.

Tras estas acciones, los agresores accionaran sus armas de fuego en contra del vehículo donde viajaba el comunicador y los agentes. No se conoce si los disparos estaban dirigidos a los agentes o a Alejandro Martínez.

Una de las personas que confirmó el fallecimiento del periodista fue el presidente municipal de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga.

“Lamento mucho el fallecimiento de nuestro amigo comunicador y reportero Alejandro Martínez Noguez. Envío un fuerte abrazo a su familia y amigos. Descanse en paz”, escribió Oliveros a través de sus redes sociales poco después de las 2:00 de la tarde (tiempo del centro de México).

“Falleció el reportero Alejandro “N” al recibir atención médica en el hospital al que lo trasladaron sus dos escoltas, mismos que también resultaron lesionados y quienes se encuentran recibiendo atención médica”, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya

Reportes de medios locales señalan que en un primer momento uno de los policías resultó herido, mientras que el otro repelió el ataque, este último llevó al periodista yal agente a un hospital para que fueran atendidos si que se pudiera salvar la vida de Alejandro Martínez y presuntamente tampoco del agente de seguridad.

En la página de Facebook El Hijo del Llanero Solititito se puede una imagen de despedida en honor al periodista.

Mientras que alrededor de las 2:30 de la tarde, el portal mencionado informaba sobre el fallecimiento de Martínez Noguez. Hasta el momento no se han reportado detenidos por el ataque.

“hoy lamentablemente ha sido víctima de un ataque Alejandro Alfredo Martínez nogués alias el hijo Nieto del llanero solititito nuestras más sentidas condolencias para su familia pronta resignación esperamos se haga justicia y caiga todo el peso de la ley sobre aquellos responsables (sic)”.

La última transmisión en vivo que realizó el periodista fue sobre un accidente de tránsito, en una grabación de casi 20 minutos el reportero dio cuenta de los hechos sobre la muerte de un peatón de 78 años apodado El Camote. En el lugar de los hechos había policías y al menos un agente del Ejército.

Alejandro Martínez ya había sido agredido

Cabe recordar que el periodista que fue atacado a balazos recientemente ya había sido víctima de una agresión registrada a finales de noviembre de 2022, fecha en que, según la denuncia del comunicador, sujetos armados atacaron acudieron a la casa de un familiar.

En dicha ocasión un hombre llegó al domicilio de la madre del periodista pues alegó que quería publicitar el negocio de una barbería, por lo que pidió hablar con el encargado del portal El hijo del Llanero Solititito. Sin embargo, cuando el periodista salió el sujeto sacó un arma de fuego, tras lo cual la hermana de Alejandro Martínez alcanzó a cerrar la puerta del domicilio.

Además, el comunicador aseguró que no había recibido amenazas y que no tenía problemas con los grupos del crimen organizado. “No tengo problemas con nadie y no he recibido amenazas”, dijo en aquella ocasión.

Por su parte, hasta julio de 2024 Infobae México registró el asesinato de 34 policías en lo que va del año, siendo los municipios de León, Celaya, Salvatierra, Irapuato y Salamanca los sitios donde más se han registrado las agresiones en contra de los agentes de seguridad.