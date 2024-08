Zambrana advierte sobre el peligro de replicar el modelo cambiario venezolano en Bolivia

En una reciente conferencia de prensa, el Coordinador Nacional del Búnker, Agustín Zambrana, hizo una dura advertencia sobre los peligros que enfrenta Bolivia ante las propuestas económicas del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Luis Arce. Zambrana

Recordó las desastrosas consecuencias que tuvo la implementación del Decreto N.º 2.302 en Venezuela, promulgado por Hugo Chávez en 2003, y señaló las similitudes alarmantes con las recientes políticas económicas propuestas en Bolivia.

“Lo que hoy está proponiendo el MAS y la COB del MAS no es más que un intento por aplicar las mismas medidas que llevaron a Venezuela a la peor crisis económica de su historia”, afirmó Zambrana. El líder del Búnker hizo una remembranza del decreto que creó la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en Venezuela, un régimen que, aunque en sus inicios se presentaba como un mecanismo para controlar el flujo de divisas y proteger las reservas internacionales, rápidamente se transformó en un sistema plagado de corrupción y mal manejo.

Zambrana resaltó que CADIVI, que fue responsable de regular la distribución de divisas en Venezuela, degeneró en una fuente de enriquecimiento ilícito para unos pocos mientras la economía colapsaba. “Esto no es teoría, es historia. Durante 20 años, Venezuela vivió bajo un sistema que favoreció a las élites políticas mientras el pueblo sufría escasez de alimentos, medicinas y productos básicos. La corrupción se apoderó del sistema y lo que era un intento de control se convirtió en un caos económico», explicó Zambrana.

Asimismo, criticó que el MAS busca implementar un sistema similar en Bolivia bajo la premisa de control económico. «Luis Arce y su gobierno están empujándonos hacia el mismo precipicio. Las políticas propuestas por el MAS no solo son un espejo del CADIVI, sino que pretenden llevar a Bolivia por el mismo camino que destrozó el sector privado venezolano, generó desempleo masivo y una inflación descontrolada», subrayó.

Zambrana hizo un llamado a los bolivianos a no permitir está situación y estar listos para salir a las calles. «No podemos permitir que se repita la historia. Lo que se vivió en Venezuela no puede ser el futuro de Bolivia. Los bolivianos merecemos un gobierno que fomente el crecimiento, no uno que nos empuje a una crisis sin retorno», concluyó.

El coordinador del Búnker insistió en que es fundamental aprender de los errores del pasado y no replicar un modelo que, aunque disfrazado de control, llevó a un colapso económico y social devastador.