30 países exigieron a la dictadura de Venezuela que libere a los presos políticos y el fin de la violencia contra la oposición

Una declaración conjunta subrayó la preocupación por la represión generalizada y las violaciones de derechos humanos reportadas tras las elecciones en la nación sudamericana.

Protesta frente al Congreso de los Diputados en Madrid para reivindicar a Edmundo González como presidente electo de Venezuela el 10 de septiembre de 2024 (Foto: Europa Press)

Los gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea (UE), Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos expresaron este jueves su grave preocupación por la crisis postelectoral en Venezuela y reiteraron su apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos.

En una declaración conjunta, los 30 países y la UE instaron al régimen de Nicolás Maduro a iniciar “conversaciones constructivas e inclusivas” con la oposición sobre una transición democrática y a liberar inmediatamente a los venezolanos detenidos tras las elecciones.

“Estamos con los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y para su país”, dice el comunicado. “Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada”, manifestó.

Maduro se ha proclamado ganador de las elecciones presidenciales, a pesar de que la oposición y gran parte de la comunidad internacional las impugnan. El Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, le declaró vencedor horas después del cierre de la votación, otorgándole el 52% de los votos emitidos sin ofrecer un desglose completo. La oposición ha publicado sus propios datos a nivel de colegio electoral, que muestran que Edmundo González Urrutia, diplomático retirado de 74 años, ganó por una amplia mayoría.

FILE PHOTO: Venezuelan President Nicolas Maduro delivers a speech during a rally to celebrate the results of last month’s presidential election, in Caracas, Venezuela August 28, 2024. REUTERS/Fausto Torrealba/File Photo