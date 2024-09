Según el informe Balanza de Pagos e Inversión Extranjera al primer semestre del BCB, hasta el sexto mes de este año, la inversión neta alcanzó a $us 136 millones.

En el primer semestre del año, la inversión extranjera neta en el país registró el flujo más alto de los últimos dos años, alcanzando a $us 136 millones. En similar periodo de 2023, la cifra fue negativa, con menos $us 74 millones; mientras que en la gestión 2022 reportó $us 105 millones.

La inversión neta es la diferencia entre las inversiones directas bruta, ingreso de capitales, recibido por un país (activos) y desinversión (pasivos).

Según el informe Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional al primer semestre del Banco Central de Bolivia (BCB), la inversión directa neta recibida en el primer semestre de este año reporta un flujo positivo, “explicado principalmente por la reinversión de utilidades, provenientes en mayor medida de los sectores de industria manufacturera e hidrocarburos, así como por una menor desinversión”.

El documento señala que en 2023 la inversión directa bruta alcanzó a $us 172 millones; mientras que la desinversión fue de $us 247 millones, dejando un saldo neto negativo de $us 74 millones.

En cambio, al primer semestre de este año, la inversión extranjera bruta que recibió el país fue de $us 259 millones y la desinversión alcanzó a $us 123 millones; dejando el ingreso neto de $us 136 millones.

El documento señala que la desinversión, en el primer semestre del año, fue menor en 50,2% en relación al mismo periodo de 2023, “siendo explicada en gran parte por amortizaciones de créditos intrafirma”.

Asimismo, el BCB informa que, por actividad económica, la mayor parte de los sectores registraron flujos positivos, tanto de inversión directa bruta como neta.

En particular, el sector de Industria Manufacturera tuvo un flujo neto positivo de $us 57 millones, Hidrocarburos de $us 45 millones e Intermediación Financiera $us 26 millones.

El informe detalla que, en el primer semestre del año, la Industria Manufacturera recibió inversión bruta por $us 73 millones y tras la desinversión, su inversión neta sumó $us 57 millones.

En Hidrocarburos, el ingreso bruto fue de $us 76 millones; la desinversión $us 31 millones y quedó con inversión neta de $us 45 millones.

Mientras que en los rubros de Intermediación Financiera y Minería las cifras de inversión bruta y neta reportan cifras iguales; es decir no se reportó desinversión. En el primero la cifra está igualada en $us 26 millones y en el segundo en $us 17 millones.