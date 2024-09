A un año del voto, la candidatura única de oposición aún no madura

El Búnker Tercera República es una de las agrupaciones que busca cooptar el apoyo de la ciudadanía con miras a buscar un frente opositor único en 2025. Fotos: Agustín Zambrana

Cuando falta un año para las elecciones en Bolivia, asoma nuevamente la idea de conformar “un bloque de unidad” que impulse una sola candidatura que haga frente al Movimiento Al Socialismo (MAS), que gobierna el país desde 2006, con una corta interrupcion en 2019-2020. ¿Pero tiene horizonte aquello?

Hay dos corrientes que buscan estructurar la unidad de la oposición, aunque hasta ahora ninguna de ellas logró sumar a los denominados partidos tradicionales y sus líderes. Por un lado, está el proyecto impulsado por El Búnker Tercera República, liderado por el periodista y abogado Agustín Zambrana y los precandidatos Amparo Ballivián, Vicente Cuéllar y Carlos Bohrt. Este bloque tiene el respaldo de otros 15 grupos.

Por otro lado, está el frente impulsado por el médico coreano-boliviano y excandidato a la Presidencia Chi Hyun Chung, quien anunció una alianza con el excapitán de Policia Edman Lara y el exfiscal Jaime Soliz. En entrevista con este medio, el expostulante a la primera magistratura, primero con el PDC y luego con FPV, invitó a otros actores políticos a sumarse su iniciativa. “Alíense pues con nosotros, ya estamos abiertos, ya hemos dado el primer paso”.

El objetivo es replicar la experiencia venezolana, que permitió a la oposición unirse impulsando la candidatura de Edmundo Gonzáles Urrutia.

Para analistas consultados por Visión 360 , se trata de una empresa dificil, que sólo podría prosperar si las negociaciones no implican cuotas de poder.

Ballivián realizó encuentros para elegir a un candidato único. Foto: Prensa Amparo Ballivián

Factibilidad

Zambrana, cuya agrupación fue una de las impulsoras del encuentro “Líderes por la Unidad”, realizado a fines de agosto en Santa Cruz, considera queen este momento es posible conformar un bloque de unidad.

“Esta es la primera vez que la ciudadanía ha dicho ‘nosotros vamos a hacer la unidad’ y a ustedes los invitamos a participar de la mesa de coordinación; es así que hoy, el bloque de unidad es posible”, aseveró.

La precandidata Amparo Ballivián expresó que es “indispensable” lograr una candidatura única para alejar al MAS del poder. “No solo es posible, sino que es absolutamente necesario. Es indispensable, la única solución que veo para derrotar al modelo del MAS y poder cambiar de modelo económico en el país y tener prosperidad”, dijo.

Para el analista Paul Coca, hay un escenario ideal, en el que la punta de lanza es una sola candidatura; y uno real, en el que el “frente único” no se va a dar. En ese marco, destaca que lo que sí podrá verse en futuras elecciones serán “bloques mayoritarios”, que atiendan a la población opositora.

“La situación de que vaya un solo frente de oposición no va a haber. Lo que yo auguro es que va a haber solo bloques mayoritarios, algunos bloques que van a atender la votación opositora. No habrá el MAS contra uno solo”, previó Coca.

Contacto con políticos

Políticos de larga trayectoria, como el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa; el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina; y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, aún no se han pronunciado sobre su eventual candidatura. Sin embargo, Zambrana reveló que ya sostuvo contactos con ellos y que prefieren actuar con cautela en este momento.

“Hemos conversado también con algunos actores tradicionales; ellos mucho más cautos, evidentemente, no quieren mojarse todavía los pies, porque esto es nuevo para ellos. Porque la unidad la está haciendo la ciudadanía, no ellos”, indicó.

La reunión de Líderes por la Unidad se realizó a finales de agosto. Foto: Agustín Zambrana

El diputado Carlos Alarcón, de CC, consideró que el conducto ideal para definir un esquema de unidad desde la oposición es llevar adelante una elección primaria abierta en la sociedad o, de lo contrario, buscar la negociación con quienes fueron llamados a ser los “ejes articuladores” de la oposición.

“Que se hagan primarias abiertas, legales, obligatorias, competitivas y simultáneas, las que definan este esquema de unidad de la oposición. Ese es el mejor camino. Si eso no se logra conseguir, habrá que evaluar otras posibilidades sobre los ejes articuladores, que sean líderes de oposición para lograr base representativa en la sociedad, porque no se trata de juntarse para conseguir espacios parlamentarios en la próxima Asamblea”, manifestó.

Firmas, acuerdos y primarias

De acuerdo con Ballivián, se firmó un acuerdo para que cuatro precandidatos hagan el llamado a la unidad. Hasta el momento, ninguno de los otros posibles aspirantes a la Presidencia se pronunció sobre el documento, ni lo respondió.

“Ese documento fue enviado con una carta, invitándolos a firmar el documento, o en su defecto si ellos tuvieran objeciones a reunirse con nosotros y explicarnos sus puntos de vista. Lamentablemente, los otros candidatos no han respondido ni sí, ni no”, contó.

Entre tanto, el líder del Búnker manifestó que desde dicha instancia no hay aún un candidato definido y aseguró que este saldrá producto de una suerte de elecciones primarias ciudadanas.

“Esta es la primera vez que no tenemos candidatos, simplemente tenemos la intencionalidad de hacer unidad a través de un mecanismo interno, que será mediante las primarias ciudadanas”, complementó.

Para el analista político Gregorio Lanza, lo que puede viabilizar la elección de un candidato único es el mecanismo por el cual se lo haga y no entrar directamente “para negociar cargos”.

“La única opción es que se pongan de acuerdo en el mecanismo para ver quién de ellos concentra más voto, y que no entren a los frentes para negociar los cargos, porque aquí es el tema del candidato”, sostuvo el especialista.

Para Coca, la “electoralización” del país es uno de los factores que termina derivando en el surgimiento de una cantidad mayor de precandidatos que de siglas disponibles para postular.

“Ese es el detalle importante: la electoralización en el país es tan grande que al final muchos están en ese tema de la unidad. Hay más precandidatos a la Presidencia que partidos políticos con vigencia, y no creo que al final, cuando vean que no hay siglas, no creo que decidan quedarse fuera de las elecciones y eso favorece a la dispersión del voto”, consideró.

El 7 de agosto, Chi, el capitán Edman Lara y Jaime Soliz confirmaron su alianza. Foto: APG

Alianzas sectoriales

La unidad entre sectores sociales y líderes políticos será un factor decisivo a la hora de conformar un bloque de unidad desde la oposición al Gobierno.

Celso Carrillo, productor mestizo del Valle Alto de Cochabamba, destacó durante el encuentro de Líderes por la Unidad, que es necesario lograr “una unidad sincera”, y dejar de lado los cálculos políticos.

“Quiero convocar a una unidad sincera para hacer un gobierno que finalmente defienda los intereses de Bolivia (…). Yo también refuto a los precandidatos que ahora se han terminado los cálculos políticos; el que quiere a Bolivia tiene que estar en todos los encuentros buscando la unidad. No podemos aceptar calculadores tradicionales”, aseveró el dirigente, el anterior sábado.

Lanza, entre tanto, indica: “Empieza en desventaja, porque los casos que se ponen en evidencia ahora como (Javier) Milei, (Daniel) Noboa o (Nayib) Bukele, es gente que ha participado en la política años antes. Entonces, es gente que tiene una trayectoria cuestionando los poderes centrales, la casta, las camarillas, pero tenían una trayectoria. Hay que ver si aparece un candidato de esa naturaleza; el extraordinario respaldo de la población se va a reflejar en las encuestas”.

“Definitivamente, ese es un problema. No tenemos entre los emergentes un rostro presidenciable. Entre los antiguos hay. Igual las encuestas reflejan sus limitaciones de no poder avanzar y derrotar al masismo”, sostuvo Lanza.