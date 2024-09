ABBA pide a Trump no usar su música con fines políticos

La icónica banda sueca ABBA solicitó oficialmente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cese el uso de sus canciones en actos de campaña. Este reclamo surge tras la aparición de su música en eventos relacionados con Trump, lo que ha generado preocupación entre los miembros de la banda y su disquera.

Según un comunicado de Universal Music en Suecia, «pedimos que el material sea retirado». Esta declaración fue enviada a la agencia AFP, evidenciando la falta de autorización para el uso de sus éxitos. La disquera aclaró que «no se ha dado ningún permiso o licencia a Trump», lo que subraya la importancia de respetar los derechos de autor.

La controversia comenzó cuando un reportero del diario sueco Svenska Dagbladet presenció un mitin de Trump en Minnesota, donde se reprodujo la famosa canción «The Winner Takes it All». Además, se proyectó un video de 10 minutos que incluía otros clásicos de ABBA, como «Money, Money, Money» y «Dancing Queen».

ABBA, formada por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, es reconocida mundialmente por su impacto en la música disco durante los años 70. La banda se separó en 1982, pero su legado musical sigue siendo relevante, tanto en la cultura popular como en la política.

No es la primera vez que artistas de renombre han hecho un llamado similar. Bruce Springsteen, Neil Young y los Rolling Stones también han expresado su desaprobación respecto al uso no autorizado de sus canciones por parte de Trump. Estos reclamos resaltan una creciente preocupación entre los músicos sobre el uso de su arte en contextos políticos de los cuales no forman parte.

ABBA, con su distintiva mezcla de melodías pegajosas y letras emotivas, sigue siendo un símbolo de la música pop. Su legado continua vivo, no solo en los corazones de sus fans, sino también en la lucha por el respeto a los derechos de los artistas en la industria musical.