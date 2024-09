Agenda informativa: El Alto y Santa Cruz se reúnen nuevamente para tomar acciones por los resultados del Censo 2024

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 9 de septiembre

Eva Copa y Jhonny Fernández se reunieron el pasado sábado en El Alto. Foto: Unitel

Boris Bueno Camacho

– Comisiones técnicas ediles de El Alto Y Santa Cruz se reúnen este lunes

Comisiones técnicas de los municipios de El Alto y Santa Cruz se volverán a reunir el lunes para para evaluar las acciones en rechazo a los resultados del Censo de Población y Vivienda emitidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El sábado, los alcaldes de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, y de El Alto, Eva Copa, determinaron tomar acciones conjuntas al ser los dos municipios más afectados por los datos entregados por el gobierno. Las autoridades cuestionan que el informe entregado el pasado 29 de agosto no coincide con los indicadores que se manejan en los gobiernos locales.

– Comisión técnica de Santa Cruz efectuará otros análisis sobre el Censo 2024

La comisión técnica conformada por instituciones cruceñas tiene previsto un nuevo encuentro este lunes para desarrollar más tareas y demostrar que los datos del Censo 2024 están errados. El presidente del Comité Cïvico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, aseguró que la comisión interinstitucional reanudará actividades para demostrar técnicamente que el Gobierno nacional no entregó datos correctos. Agregó también que en caso de que el paro departamental no sea tomado en cuenta por el Gobierno y no se tomen medidas, se convocará al directorio cívico para analizar la posibilidad de tomar otras medidas.

– Paro de salud en Santa Cruz se amplía por cinco días más

El sector salud de Santa Cruz determinó el pasado viernes ampliar el paro departamental por cinco días más, luego de no obtener respuestas favorables a sus demandas por parte de la Asamblea Legislativa y la Gobernación. La medida de presión, que afecta a hospitales y centros de salud, continuará desde este lunes 9 hasta el viernes 13 de septiembre. En un comunicado colgado en varios nosocomios, los trabajadores en salud informaron a la población que seguirán con las movilizaciones, en protesta por la falta de atención a sus solicitudes.

– En tres departamentos pasarán clases virtuales por una semana

Estudiantes de los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando pasarán clases virtuales por la fuerte humareda que se registra en esas regiones provocada por los incendios forestales. Las direcciones departamentales de educación dispusieron la modalidad a distancia por esta semana debido a la intensa humareda que se registra en varios municipios de esos departamentos que afecta a la salud humana. Los incendios provocaron la destrucción de millones de hectáreas de bosques y pastizales, además del humo que afecta a una gran cantidad de regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz y Cochabamba.

– Viceministro Silva se reúne con productores de arroz en Montero

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, se reunirá este lunes con representantes de los sectores arroceros y azucareros en el municipio de Montero, departamento de Santa Cruz, con la intención de asumir acciones conjuntas para evitar la especulación y el contrabando, así como garantizar la provisión de esos dos productos en todo el país. Silva pretende establecer una agenda de trabajo con el objetivo de garantizar el abastecimiento del mercado interno y mantener el precio justo del arroz y azúcar, en el marco de la política gubernamental de seguridad alimentaria.