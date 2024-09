Agresiones en Ayo Ayo: Evo afirma que no recibió ninguna carta e intentar que se la lea en plena marcha es una «provocación»

El expresidente consideró que desde el Gobierno se planea cómo hacerlo quedar mal y uno de ellos es querer leer una carta en plena marcha, cuando podían dejarlo mediante la Defensoría o los legisladores del MAS-IPSP.

eju.tv / Video: Kawsachun Coca

Lidia Mamani / La Paz

Luego que uno de los representantes del Gobierno llegó hasta la plaza de Ayo Ayo, en La Paz, donde arribó la marcha evista, para entregar la carta de invitación al diálogo para esta tarde, pero en respuesta fue agredido. Al respecto, el expresidente Evo Morales afirmó que traer una carta cuando él está en plena marcha, es una “provocación”. Enfatizó que pasadas las 16.00 horas no recibió ninguna invitación al diálogo, por tanto, no puede emitir ninguna respuesta.

“No llegó la carta hasta ahora, cuando me retiré me dijeron que apareció un funcionario del Ministerio de la Presidencia que quería leerla, (eso) es una abierta provocación a la marcha. Hasta las 3.00, el Ministerio de Gobierno con los nueve directores de inteligencia se han reunido para ver cómo hacer quedar mal a Evo, esto es parte de esto”, señaló Morales, con relación a las agresiones contra un funcionario del Gobierno, que fue golpeado.

En su criterio, si querían hacer llegar la carta, podían hacerlo mediante el defensor del Pueblo o algún asambleísta, como diputados o senadores, que tienen en el MAS-IPSP, como Leonardo Loza, pero no “meterse a la marcha y quererla leer, yo no estaba ahí, la gente reaccionó y se escapó”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

También puede leer: Marcha evista rechaza carta de invitación a Evo y le dice al Gobierno que vaya a dialogar a la carretera

Ante la pregunta sobre si asistió al diálogo, respondió que si le llega el documento de invitación, la leerán y analizarán. “Cómo es posible adentrarse a la marcha y querer leerla, eso es una abierta provocación a la marcha, cualquiera reacciona. Entonces eso es lo que planificaron el ministro de Gobierno con sus agentes de inteligencia, justamente eso han planificado para provocar, me dijeron que enviaron la carta, yo no estaba ahí, pero querer leer, la gente va a reaccionar”.

Enfatizó que de parte del Gobierno no hay interés en el diálogo, sino sólo provocarlos y si llega la carta van a evaluar y verán si hay o no condiciones. Incluso dijo que estaban prestos a recibir la carta y responder, pero no le llegó nada.

Demanda evista

La movilización evista exige al gobierno de Luis Arce la inmediata solución al problema de desabastecimiento de combustible, garantizar la disponibilidad libre de dólares, garantizar la ejecución de créditos para la inversión pública y no para gasto corriente, apoyo a los prestatarios del país, transparentar la situación de las reservas internacionales y abrogar los decretos que vulneran la propiedad privada.

La marcha, que prevé llegar a la ciudad de El Alto este fin de semana, también exige anular la sanción con amonestación grave de manera injustificada al MAS-IPSP, respeto a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a sus funciones, entre otras demandas, según la dirigencia del Pacto de Unidad evista.