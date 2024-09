Aguilera: “214 años después, la historia pone a Santa Cruz con otros desafíos»

Autoridad. Participó de la Sesión de Honor organizada por la Asamblea Legislativa Departamental, donde hizo uso de la palabra para reflejar la realidad que le toca enfrentar al departamento en medio de una dura crisis económica.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

En la víspera de los 214 años de la gesta libertaria cruceña, el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, hizo presencia en la Sesión de Honor organizada por la Asamblea Legislativa Departamental, donde señaló que la historia hoy pone a Santa Cruz en nuevos desafíos.

“Hoy, 214 años después, la historia nos encuentra con otros desafíos… Hoy esos desafíos vienen con otro nombre, por ejemplo, crisis. Una reducción de la producción de hidrocarburos; una complicada situación climática que ha puesto en peligro a nuestro agro; una falta de divisas que afecta a todos, especialmente a nuestros exportadores; y un encarecimiento de los insumos y canasta familiar”, apuntó Aguilera, al resaltar que el ente departamental sufre de dos tipos de crisis: una estructural y otra provocada.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La primera que se viene arrastrando desde hace años, y que en cifras la autoridad ejemplarizó que en el año 2015 a cada cruceño le correspondían Bs 891 del presupuesto por año para que sus necesidades sean atendidas, mientras que hoy, 2024, cada cruceño solo tiene Bs 425.

“Por eso señores, la crisis estructural nos obliga a demandar al gobierno nacional las medidas para afrontar la crisis de las Gobernaciones y es lo que hemos estado haciendo estos meses”, dijo al mencionar algunas gestiones que se estuvieron realizando como el encuentro de gobernadores y las acciones planteadas al Gobierno como salida a la crisis.

Pero también, responsabilizó a la crisis provocada por un manejo “irresponsable” de ex funcionarios que administraban los recursos en ausencia del gobernador electo, Luis Fernando Camacho, dejando un déficit de más de Bs 388 millones.

Pese a ello, Aguilera afirmó que como Gobernación se está trabajando intensamente en las posibles salidas a este problema junto a otras gobernaciones, logrando sus primeros frutos. Uno de ellos el Decreto Supremo 5216 que abre la posibilidad a la construcción de infraestructura pública con recursos del privado al servicio de la gente.

Además de una cartera de proyectos entre Metropolitanos y de Integración regional, que permitirán redirigir el foco de la economía cruceña hacia actividades como la logística regional, conectando la carga y flujos entre los 3 corredores sudamericanos que conectan el océano pacífico y atlántico. Este papel solo lo puede hacer Santa Cruz con 2 importantes carreteras como son Laguna Marfil – San Ignacio, y Roboré Sur. Con esta infraestructura, se puede generar más de 25.000 fuentes de empleo y un flujo de más de Bs 592 millones.

Asimismo, las obras metropolitanas que suman más de 249Km de nuevas rutas que descongestionarán el tráfico y reducirán hasta 55 minutos al habitante metropolitano al día; un tren metropolitano con 144 Km de vías que brindará un transporte seguro, confortable, moderno y puntual; y 2 terminales de transferencia multimodales que permitirán a la población reducir hasta un 30% el tráfico en las ciudades.

“Todas estas iniciativas solo son posibles, con grandes inversiones, las que llegan de manos del privado y que venimos trabajando incansablemente para sentar las bases de este futuro cruceño”, acotó al mencionar otras políticas necesarias como el pacto fiscal, bonos de carbono entre otros.

Finalmente, subrayó la importancia de contar con recursos y nuevas políticas para la protección de los bosques cruceños, que hoy se encuentran asolados y destruidos y amenazan el futuro de Santa Cruz.

Desde la Gobernación, mencionó que se respondió a la emergencia desplazando todo un contingente de personal y maquinaria. Además se movilizó más de 59 toneladas de ayuda humanitaria y se han canalizado más de 23.3 toneladas de donaciones. Asimismo se han atendido a 10.951 personas con diferentes afecciones productos de los incendios con una inversión total de más de Bs 4.6 millones.

“Por ese motivo, declaramos desastre departamental a través del Decreto 464. La Gobernación no tiene las condiciones económicas para atender este desastre, pero más allá de las formalidades, esta situación también ha expuesto la innecesaria burocracia a la que nos somete el marco legal vigente de gestión de riesgos, por eso solicitamos al presidente del Estado la revisión, actualización y agilización de procedimientos establecidos en la Ley N° 602 de Gestión de Riesgo para que la atención a los desastres no requiera de tanta burocracia”, dijo.

También exigió abrogar de manera inmediata la Ley N° 741, de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas, y endurecer las penas de manera inmediata, con procesos judiciales ágiles contra los autores que producen incendios.

“Los incendios forestales que hoy devastan a Santa Cruz no son fruto del azar, sino de actos criminales cometidos por gente inescrupulosa que en busca de intereses oscuros, no duda en reducir a cenizas el patrimonio natural de nuestra región. Estos actos de destrucción deliberada no son simples delitos ambientales; son crímenes contra la vida, contra nuestro ecosistema y contra las generaciones futuras. A quienes han perpetrado estas acciones, sepan que Santa Cruz no tolerará más impunidad. Exijo con absoluta determinación, que se agraven las penalizaciones contra quienes provocan estos incendios, y que los responsables sean perseguidos y juzgados con todo el rigor de la ley”, sentenció el gobernador en ejercicio.