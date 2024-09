Alcaldesa de El Alto afirma que Evo Morales juega su última carta para recuperar el poder

“En Bolivia nunca se ha visto una marcha por una candidatura, una marcha por la soberbia de una persona. Todos en este país saben de qué es capaz el señor Evo Morales para lograr su objetivo, le gusta el dolor, el luto y la muerte, a eso viene”, alertó Eva Copa.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, manifestó que el expresidente Evo Morales está jugando su ultima carta para tomar el poder político a cualquier costo incluso de vidas humanas y advirtió que las organizaciones sociales de su ciudad determinaron que no dejarán pasar la marcha evista que se dirige a la ciudad de La Paz.

“Evo Morales está acostumbrado al poder, necesita el poder, el poder le está haciendo delirar. Evo Morales no irá al diálogo porque es su ultima carta que está jugando para tomar el poder y legalizar su candidatura”, indicó anoche en una entrevista con Cadena A.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La alcaldesa alteña, quien también fue presidenta de la cámara de Senadores después de la crisis política de 2019, anunció que una asamblea de las organizaciones alteñas determinó una masiva concentración en esa ciudad para evitar el paso de la marcha evista.

“El alteño no va a derramar ni una gota de sangre más por apetitos de una persona, no lo vamos a hacer y eso se ha determinado en la asamblea de la alteñidad, le estamos pidiendo a la marcha que pare y que retroceda, y que se vaya a su lugar de origen. Nosotros no queremos confrontación con nadie, no queremos ningún tipo de problema porque su marcha es de su partido , el problema es del partido del MAS donde nosotros los ciudadanos no tenemos nada que ver”, afirmó.

También puede leer: Plataformas ciudadanas se movilizan en rechazo a la marcha de Evo Morales que pretende llegar a La Paz

El expresidente Morales dirige una marcha de sus seguidores que pretende la habilitación de Morales como candidato a las elecciones presidenciales, entre otras demandas de corte económico. Esta movilización pretende llegar el domingo a El Alto y el lunes pretende ingresar a la ciudad de La Paz.

“En Bolivia nunca se ha visto una marcha por una candidatura, una marcha por la soberbia de una persona. Todos en este país saben de qué es capaz el señor Evo Morales para lograr su objetivo, le gusta el dolor, el luto y la muerte, a eso viene”, alertó y admitió de que existe riesgo de confrontación entre civiles.