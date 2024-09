Alcaldía de Cochabamba presenta denuncia contra 15 personas por bloqueo en el botadero de K’ara K’ara

García explicó que la Fiscalía se encuentra analizando la denuncia y se espera que tras cumplir plazos, los denunciados sean llamados a declarar. El funcionario consideró que no existe motivo para la medida de presión ya que aseguran que el proyecto de industrialización de la basura fue consensuado con los habitantes y dirigentes.

“Estas pocas personas, que están bloqueando, no quieren conversar, no quieren dialogar. Y no son los dirigentes que están promoviendo este bloqueo, de lo contrario ya habríamos conversado”, aseveró García.

Este lunes se cumplen cinco días, de la medida de presión que se instaló en puertas del botadero, ubicado al sur de la ciudad. El bloqueo impide que los carros basureros cumplan su ruta de recojo y que los residuos se acumulen en las calles. Se estima que por lo menos 2.500 toneladas de basura inundan las vías.