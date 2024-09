Mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) no explique los datos del Censo 2024, la Alcaldía de La Paz no entregará al Ministerio de Economía el presupuesto ajustado de 2025 , que consigna una reducción, anunció el concejal oficialista Oscar Sogliano.

Según el legislador edil, con los nuevos datos del Censo, la sede de gobierno supuestamente enfrenta una “reducción de 37 millones de bolivianos” para 2025 por concepto del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) y de coparticipación tributaria “y nos han dado hasta el 14 o 15 de septiembre para presentar con esa reducción”.

“Lo que obviamente afecta servicios de recojo de basura, de mochila escolar, de desayuno escolar”, advirtió.

En ese marco, anunció que la Alcaldía paceña no enviará las cifras del presupuesto consolidado hasta que el INE aclare las dudas sobre los datos preliminares del Censo de Población y Vivienda 2024.

La Asamblea de la Paceñidad envió 21 preguntas al INE para que detalle los alcances técnicos de la encuesta censal.

“A través de la Asamblea de la Paceñidad hemos solicitado que primero nos sentemos en las mesas técnicas, hagamos una revisión de nuestros 260 manzanos censales, que al parecer no han sido tomados en cuenta nuevamente en ese censo en la jurisdicción”, señaló.

Añadió: ”Obviamente a partir de esas revisiones tomemos decisiones en la reducción del presupuesto que nos está planteando el Ministerio de Economía y obviamente en la redistribución de escaños que viene con lo mismo”.

Sogliano puntualizó que luego de ese procedimiento “por supuesto, asistiremos a todas las reuniones técnicas que se nos convoque, siempre y cuando se respete el presupuesto de los paceños y los resultados”.

El INE anunció que la mesa técnica que recibirá a los representantes de los gobiernos regionales y las universidades comenzará el lunes 16 de septiembre.

¿Cuándo presentará La Paz su presupuesto? “Lo que pasa es que parece que no hay una coordinación entre el Ministerio de Economía y el INE”, dijo el concejal.

En su criterio, “el INE sostiene las mesas técnicas, sostiene que son resultados preliminares, pero el Ministerio de Economía con esos resultados preliminares ya le está quitando al municipio de La Paz 37 millones, lo que va a repercutir también en los futuros 10 años”.

“Nos parece que no es el momento adecuado, no es solamente la queja del municipio de La Paz, es El Alto, es Santa Cruz, es el resto del país. Y obviamente esta afectación está haciendo que también el Ejecutivo no nos mande todavía el techo presupuestario para la discusión en el Consejo Municipal

Sogliano anunció que en el Concejo “vamos a ser fieles acatadores de lo que se ha quedado en la Asamblea de la Paceñidad con todas las organizaciones vivas, no vamos a mandar ninguna reducción de presupuesto sin primero (lograr) que se transparente y se dé credibilidad a los resultados que ha presentado el INE”

“De lo contrario, estaríamos afectando a los intereses de los paceños y estaríamos yendo en contra de la voluntad popular y de las organizaciones sociales que en su mandato de la Asamblea de la Paceñidad ha determinado”, sostuvo.