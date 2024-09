Algunas regiones de La Paz amanecen bloqueadas en las primeras horas de este lunes

La carretera que une La Paz con Oruro, el sur y oriente del país no fue tomada aún por los movilizados

Boris Bueno Camacho / La Paz

Este lunes inicia el bloqueo de carreteras anunciado por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz ‘Tupac Katari’ en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, para proceder posteriormente a una convocatoria a nuevas elecciones a la brevedad posible, según ratificó el pasado fin de semana su principal dirigente David Mamani.

Sin embargo, en las primeras horas de este lunes, no todos los puntos anunciados por la dirigencia campesina de La Paz amanecieron con bloqueos, estos se circunscribieron sobre todo a la ruta que une La Paz con las provincias Manco Kapac, Los Andes y Omasuyos, que colindan con el lago Titicaca y son salida obligada a localidades como Tiquina, Copacabana, Achacachi y la vecina República de Perú.

La directiva de las provincias paceñas que respaldan al dirigente campesino David Mamani tuvo un encuentro de coordinación para determinar los puntos de bloqueo que serán instalados en las carreteras del departamento; estas son: La Paz – Oruro, La Paz – Copacabana, Achacachi – Sorata, La Paz – Desaguadero, El Alto – Viacha, La Paz – Río Abajo, La Paz – Palca; La Paz – Zongo y la vía que une la sede de Gobierno con los Yungas y el norte del país.

Grupos de campesinos denominados Ponchos Rojos se apostaron en las carreteras de las provincias lacustres desde las cero horas de este lunes, para impedir el tránsito de vehículos de transporte privado y particular que necesitan trasladarse a diferentes sectores de esas regiones. Desde la Terminal de Buses de La Paz determinaron continuar con las salidas de los buses hacia el resto del país; similar decisión se tomó en la terminal Metropolitana de El Alto.

Tras la convocatoria a los bloqueos, el sector del transporte interprovincial anunció que sus servicios serán suspendidos para evitar que sus unidades queden retenidas en los puntos donde se instale la medida de presión; en ese sentido determinaron que los minibuses no saldrán de la terminal de la zona de Villa Esperanza, en El Alto. Los diferentes sindicatos rechazaron los bloqueos, pero aseguraron que no expondrán sus vehículos ante la medida.

“No hay nada, no se sabía bien, quisiéramos llegar al destino que necesitamos, vamos a esperar todavía, a veces suele haber, oculto se viaja”; dijo uno de los pasajeros. Por otra parte, uno de los choferes que cumple el trayecto hacia el Desaguadero, anunció que algunos motorizados salen hacia la población fronteriza, porque aún no hay cercos. “Está normal, han dicho hace rato mis compañeros, está todo normal”, aseveró el conductor.

Uno de los dirigentes de los transportistas, después de expresar su molestia por la medida de los campesinos paceños, anunció que los bloqueos se intensificaron en las provincias Omasuyos y Los Andes; además, lamentó que su sector esa el más perjudicado por las movilizaciones, además de soportar la aguda escasez de combustibles que afecta seriamente al sector del autotransporte desde hace varios meses.

“No tienen circulación nuestros afiliados, no soluciona el gobierno, queremos una solución; no hay combustible, no sé hasta cuándo vamos a solucionar esto. Nosotros como transporte vamos a determinar medidas. Aún hay salidas a Desaguadero, pero yo creo que ya van a bloquear, no garantizamos a nuestros usuarios que se pueda pasar; pedimos a nuestros afiliados que resguarden sus herramientas de trabajo”, dijo.

Un grupo de bloqueadores en la localidad de Achacachi. Foto: Wara Tv

Promontorios de tierra en la carretera a Warisata. Foto: Wara Tv