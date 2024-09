El Movimiento Sin Miedo (MSM) y el Movimiento Ciudadano (Cambio 25) concretaron este jueves su alianza política para conformar la denominada ‘Alianza por una Bolivia Democrática y de Emprendedores’ rumbo a las elecciones nacional del 2025.

El acuerdo político fue suscrito entre sus líderes, el axalcalde de La Paz Juan del Granado y el rector de la de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, la mañana de este jueves en un hotel céntrico de La Paz.

“Los bolivianos tenemos dos caminos. O nos quedamos con el MAS y sus aliados o buscamos la unidad para reconstruir este país y brindarles un futuro mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos a las futuras generaciones y todos. Somos conscientes que el pueblo es sabio y va a saber elegir”, indicó Cuéllar.

El acuerdo fue suscrito en el hotel Torino de la ciudad de La Paz. Se fundamenta en 10 pilares basados en la democracia como forma colectiva de vida y de gobierno, además de la defensa de la soberanía e independencia de Bolivia frente al poder e injerencia extranjera.

“Nosotros esperamos unificar a la oposición. Lo hemos dicho claramente que los actores tradicionales juegan un rol fundamental con su experiencia, con su vivencia y sus conocimientos. Las puertas de Cambio 25 están abiertas, pero también a los nuevos actores que, con ese ímpetu, esa voluntad de querer trabajar por una Bolivia también está invitados”, señaló Cuéllar.

Aclaró que en esta alianza “no se prima” lo político-ideológico y lo que se busca es la “unidad”.

Mencionó que aún no se habló de candidaturas, pero de lo que se está seguro es en la búsqueda de la unidad del oriente, el Chaco, los valles y el altiplano. “Es la única forma de reconstruir el país, porque no va a ser difícil derrotar al MAS, porque el MAS no tiene nada más que ofrecer”.

En tanto, Del Granado indicó que el MSM “acompañará esta candidatura, acompañará este futuro gobierno y, seguramente con Cambio 25, generaremos las bases para un nuevo instrumento y nuevos liderazgos para el corto, mediano y largo plazo”.

Añadió que “el país está empezando a sufrir la decadencia de propuestas estatales que ya no tiene nada que ofrecerle a la gente (…), que sigue reclamando por empleo, por salario, por seguridad ciudadana. Esta gente querida que hoy reclama y repudia las labores incendiarias de los potentados que están amparadas por el gobierno de turno”.