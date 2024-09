Juan del Granado no se brinda ni se excusa ante una posible candidatura

El exalcalde paceño y Vicente Cuéllar acuerdan una alianza política que suscribirán la mañana de este jueves

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho/ La Paz

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado y el rector de la universidad cruceña Gabriel René Moreno de Santa Cruz (UAGRM), Vicente Cuéllar, en representación de la agrupación política Cambio 25, suscribirán una alianza política la mañana de este jueves en La Paz con el objetivo de presentar a la población votante una alternativa de renovación de cara a las elecciones generales del próximo año.

Del Granado refirió que el acuerdo político permitirá la conformación de un eje de unidad entre dos fuerzas políticas que tienen una convocatoria importante en el oriente y occidente del país; por ello, la intención no es solamente unificar las siglas en un mismo proyecto, sino más bien trascender más allá y presentar un instrumento de unión de las demandas de las regiones y que permita la adhesión de otras organizaciones, corrientes y liderazgos que también buscan la unidad.

“Venimos cultivando una relación con Vicente Cuéllar y Cambio 25 hace ya varios meses para la aproximación, el intercambio de criterios y la articulación de una visión común respecto a un país como el nuestro que requiere la renovación, porque estamos en un momento no solo de agotamiento de la propuesta estatal que nos viene gobernando hace más de una década, sino estamos ante la decadencia de esa propuesta instalada en el gobierno que supone una peligrosa decadencia en el conjunto del cuerpo social”, refirió.

Foto: captura pantalla

En ese sentido, el líder político paceño estimo urgente una renovación política en la conducción del país para encarar remozadas políticas públicas que permitan ofrecer certidumbre al país en su conjunto ya que el Movimiento al Socialismo (MAS) agotó su propuesta y no está en la posibilidad de ofrecer más alternativas, lo que se refleja en la decadencia de la estructura gubernamental que puede afectar a toda la sociedad en su conjunto.

El exalcalde aseguró que la propuesta que se ofrecerá al país no es ‘en contra de’, más bien tiene un carácter propositivo en función a una nueva visión en la forma de hacer política, con la renovación de los liderazgos, sin el autoritarismo que está enquistado en la actual gestión gubernamental y, por ende, que brinde soluciones a las demandas de índole político, económico e institucional que reclama la sociedad boliviana.

“La unidad hay que entenderla como un mecanismo y una referencia de acción política vinculada a la gente, es importante tratar de unificar a las diferentes expresiones político partidarias que están en la oposición; pero no es esta nuestra preocupación esencial, respetando otras visiones y opciones; lo que buscamos es generar una articulación poblacional trabajando en la perspectiva de generar una unidad de sectores sociales, de regiones, de contingentes sociales de nuestro país que quiere una alternativa”, destacó.

Si bien el exalcalde paceño aclaró que no es momento de hablar de candidaturas, no cerró la posibilidad de su participación en las justas nacionales; sin embargo, dejó en claro que esa no es una prioridad ni para el MSM ni para su persona, en particular, porque como líder cumplió un ciclo político y en la actualidad su aporte parte de un rol diferente que es el de la promoción de liderazgos nacientes y otras corrientes políticas para renovar la vida política e institucional del país.

Foto: captura pantalla

“No estoy pensando en las candidaturas, más allá de que eso tampoco se puede descartar, eso va a estar sometido al escrutinio y el criterio de la gente, de los aliados y de la propia población a la que vamos a consultar a partir de este primer momento de articulación y este primer momento de convocatoria nacional que vamos a iniciar este jueves”, afirmó el político que estuvo al frente de la alcaldía paceña durante diez años, además de diputado y candidato a la Presidencia.

El acuerdo entre el MSM y Cambio 25 será suscrito entre sus líderes, el exalcalde de La Paz Juan del Granado y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, respectivamente. El acto político será a las 10:00 de este jueves en el hotel Torino de la sede de Gobierno. El MSM perdió su personería jurídica en 2014 y Cambio 25 no se encuentra registrado en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).