Álvarez, con el fair play, y Sánchez en el arco destacan en el Clausura

Álvarez decidió no convertir el penal a favor de su equipo, después de que continuara con la jugada (en la que se generó el penal), al no darse cuenta de que un jugador de Bolívar estaba en el piso.

“Sentí que hice lo correcto. Trato de ser leal, más aún con un colega que se lesiona. Marcar ese penal iba en contra de mis principios y valores”, aseguró Álvarez.

Después de esta acción de Álvarez, las opiniones fueron divididas en cuanto a si fue lo correcto o no, ya que Oriente cayó por 2-0.

Arquero descubierto

La otra sorpresa positiva de la fecha 14 fue el volante Ronaldo Sánchez, quien, tras la expulsión del arquero Jorge Araúz, ingresó al arco debido a que GV San José ya no tenía más opciones de cambio.

Bajo los tres palos, Sánchez tapó un penal a Juan Carlos Arce y después consolidó la victoria (1-2) sobre Blooming, al evitar la caída de su pórtico en más de una oportunidad.

“De chico quería ser arquero, pero mi padre no me dejó; él jugaba de nueve y quería que yo siguiera sus pasos. No dudé en atajar; yo pedí ir al arco”, dijo Sánchez.