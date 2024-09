Aprehenden a tiktoker acusado por los delitos de difusión e incitación al racismo y discriminación

Fuente: Unitel

La tarde de este miércoles se registró la aprehensión de Gastón Daniel I.R., un tiktoker que fue denunciado por los delitos de difusión e incitación al racismo y discriminación, luego de un video publicado en redes sociales donde, presuntamente, se estrella contra personas de las áreas rurales.

La denuncia fue interpuesta por la Gobernación de La Paz y el Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, por los delitos de difusión e incitación al racismos y discriminación.

Este caso se da luego de que el tiktoker se estrelló, presuntamente, en una transmisión contra las personas de las áreas rurales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Vayan a seguir con su ignorancia, vuelvan a su pueblo. Esos que migran y no pueden hablar ni siquiera en castellano fluido porque no les da la gana de aprender. Vuélvanse a su pueblo, ya no los aguanto, son muy ignorantes”, se escucha decir al tiktoker en un video que se hizo viral en redes sociales.

El tiktoker publicó dos videos en su cuenta pidiendo disculpas por los malos entendidos, señalando que el video es montado y editado, y asegura que no es capaz de referirse así a otras personas.