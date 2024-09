Asambleísta: Gobernación beniana quería invertir menos de Bs. 400 mil para combatir el fuego

El asambleísta departamental por el sector campesino, Maisten Veizaga, aseguró que antes de la declaratorio de emergencia departamental, emitida por la Gobernación del Beni, habían presentado una propuesta ante la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), para destinar 350 mil bolivianos a la lucha contra los incendios en todo el Beni.

“Bueno, consideramos nosotros como sector campesino que nuestra firmeza, nuestra posición en la Asamblea Legislativa Departamental, rechazando la migaja de 350 bolivianos que querían, 350 mil bolivianos que querían utilizar para aplacar los incendios de más de 700 comunidades campesinas en las ocho provincias del departamento y cerca de 20 pueblos indígenas, 350 mil bolivianos, una burla.

A raíz de esa posición obligamos a la Gobernación a que se declare estado de emergencia por la sequía y por los incendios. Entonces eso nos da la tranquilidad de que hay posibilidades de que se puedan encarar la solución a los problemas de incendios en las comunidades campesinas y ya que no solamente sea un show como se quería hacer con 350 mil bolivianos, sino que ahora haya la disponibilidad de los recursos”, declaró Veizaga.

Elasambleísta indígena, aseguró con esas declaraciones, que la administración departamental no había considerado la declaratoria de emergencia, por lo que aseguró que los recursos que plantearon asignar a la lucha contra los incendios, serían según declaró, una “burla”.

“Lo que sí nos preocupa es que esos recursos que sean utilizados y salgan sean bien utilizados, ya que el año pasado igual se declaró estado de emergencia por incendios y sequía y sin embargo fueron mal utilizados.

Tres millones de bolivianos que hasta el momento ya hay dos personas imputadas de la Gobernación, se está en proceso de investigación y queremos y exigimos a que la Gobernación en esta oportunidad utilice bien los recursos y que no sea como el año pasado, que no se utilice la situación crítica que atraviesa el sector campesino, sector indígena, y la población en su conjunto de incendios y sequía, no se lo utilice con fines oscuros como se ha hecho en la anterior oportunidad referente al mal uso de los recursos que salieron por el estado de emergencia”, declaró de forma, por lo menos “polémica”, el asambleísta campesino.

Se buscará durante el transcurso de la semana, a las autoridades departamentales correspondientes, para conocer su posición respecto a estas declaraciones.