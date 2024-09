Aseguradoras alertan sobre riesgos de contratar seguros offshore ilegales

Expertos del sector expresan que la falta de supervisión y regulación de estos seguros internacionales, puede llevar a situaciones donde los consumidores queden indefensos ante posibles situaciones de conflicto con las firmas contratadas.

Lidia Mamani / La Paz

La Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) y la empresa de Consultores de Seguros S. A. expresaron su preocupación por la presencia de seguros offshore no regulados, es decir, contratos que suscriben las personas con firmas extranjeras para adquirir seguros, sin contar con representación legal en Bolivia. Los representantes del sector afectado, enfatizaron que estos seguros son ofrecidos por personas, sin la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y que representan un riesgo para quienes los adquieren.

El gerente general de ABA, Justino Avendaño, afirmó, en contacto con eju.tv, que “la contratación de seguros de compañías que no son supervisadas ni fiscalizadas por el ente regulador del sector, supone un gran riesgo para el asegurado por tratarse de empresas que no están legalmente establecidas ni autorizadas para funcionar en Bolivia, por lo que sus seguros son considerados ilegales”.

Avendaño recomendó que el ente regulador lleve a cabo campañas masivas de información en las que se adviertan sobre la presencia de estas entidades que ofrecen seguros médicos o de otra índole, a la población sin contar con la autorización legal.

Es decir, de forma clandestina, hecho que no sólo genera una competencia desleal a las compañías de seguros legalmente establecidas en el país, sino que ponen en riesgo a los asegurados que adquieren una póliza, por la que pagan periódicamente las primas, pueden perder todo si el seguro no funciona, mismo que no cuenta con la protección de ninguna entidad reguladora en Bolivia.

Entretanto, el presidente de Consultores de Seguros S. A., Jorge Suxo Iturry, consideró también que se deben realizar campañas de información en los medios de comunicación, para que los usuarios conozcan cómo están expuestos a diversas situaciones de conflictividad en la atención de sus reclamos por parte de las aseguradoras offshore sin regulación.

“Todo seguro contratado fuera de la norma, conlleva un alto riesgo de seriedad, fundamentalmente de la cobertura concreta y solvente que debe ofertar una aseguradora. Los seguros que emiten las aseguradoras bolivianas son muy eficientes y económicos”, enfatizó Suxo, en contacto con eju.tv.

Ambos, coincidieron en expresar que la falta de supervisión y regulación de estos seguros internacionales puede llevar a situaciones donde los consumidores queden indefensos ante posibles situaciones de conflicto con las firmas contratadas.

A diferencia de las aseguradoras bolivianas, que sí están sujetas a controles rigurosos que realiza la APS, entidad que regula los contratos, los patrimonios mínimos de las empresas, los márgenes de solvencia establecidos, reservas técnicas, inversiones y demás aspectos que deben estar dentro del marco de las normas vigentes y disposiciones en materia impositiva, comercial, entre otros asuntos legales que se deben cumplir en el país.

“Por esto, la contratación de seguros de empresas ilegales es muy probable que conlleve a la falta de protección y la vulneración de los derechos de los asegurados, exponiéndose a condiciones que transgredan la buena fe contractual y hasta a ofertas fraudulentas”, advirtió Avendaño.

Incluso, el representante del sector mencionó que como Asociación, permanentemente ponen en conocimiento de la APS, información sobre las denuncias de ofertas de seguros ilegales de instituciones que no cuentan con la debida autorización ni control por parte del ente regulador, para que realice este tipo de actividades y hasta le insisten que se aplique la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/N° 199-2015, del 18 de febrero de 2015, que aprueba el Reglamento de intervención, posesión física y precintado de locales donde se desarrolla actividades de comercialización de Seguros Ilegales.

Para Suxo, el rol que cumple la APS “no es eficiente”, ya que los actores de este mercado offshore, son los mismos que comercializan esos productos desde hace 30 años, lo que muestra que ese tipo de operadores funcionan sin mayores inconvenientes comerciales. Sugirió que se debe investigar sobre los diversos casos que no fueron atendidos eficientemente, por ese tipo de entidades extranjeras.

En agosto pasado, el Vicepresidente Ejecutivo de BISA Seguros, Alejandro MacLean, manifestó su preocupación por el creciente número de empresas y personas que ofrecen servicios de seguros en Bolivia sin contar con la autorización de la APS. En ese entonces, alertó que estas entidades están operando de manera ilegal, lo que representa una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con los requisitos legales y pone en riesgo a los consumidores finales.

Este medio digital contactó a la APS para solicitar información al respecto, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de la nota de prensa.