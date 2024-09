Astorga cree que el 2025 Evo Morales tendrá dos caminos: huir del país o ir a Chonchocoro

Asegura que según el tenor del informe de la CIDH Evo Morales ya no podrá ser candidato presidencial en las justas del próximo año

eju.tv / Video: Wara Tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga afirmó que, una vez conocido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la reelección presidencial, al expresidente Evo Morales le quedarán dos caminos a seguir el próximo 2025 cuando asuma un nuevo gobierno al mando de la nación: dejar el país como lo hizo en 2019 cuando tuvo que dimitir a su cargo, o afrontar a la justicia por los supuestos delitos que cometió durante sus 14 años de mandato.

La afirmación de Astorga se da después de haberse conocido un reporte de la CIDH; que fue aprobado el pasado 30 de agosto, pero que se hizo público el jueves; en el cual el organismo ratifica que la reelección indefinida no es un derecho humano que no es compatible con el ejercicio de la democracia, tal cual expresó en dictamen específico en su calidad de intérprete máximo de la Convención Americana para los Estados partes de la Organización de Estados Americanos.

“El 2025 con un nuevo gobierno a Evo Morales le quedarán dos caminos: o ir a Chonchocoro, o escapar nuevamente a México, porque nunca más volverá a ser presidente de nuestro país y no va a ser candidato; en ese contexto, se tiene que resignar y ya no realizar marchas y movilizaciones por su candidatura, porque la CIDH reafirma que la reelección no es un derecho humano y en ese contexto, Evo Morales nunca más va a ser presidente de nuestro país”, puntualizó.

Por ello, estimó que Morales está muy disminuido en su liderazgo porque ya no tiene la convocatoria que, en anteriores oportunidades, lo que se demostró en la última marcha en la que pidió la dimisión de los ministros del gabinete de Arce y el anuncio de la suspensión del bloqueo de caminos anunciado para el 30 de septiembre; por ello, estimó que es una mala señal la renuncia de Iván Lima apenas dos días después de la conminatoria del exmandatario porque parecería que es a causa de esa advertencia, hecho que no es cierto.

Si bien la CIDH emitió un informe en el que declara inadmisible una demanda presentada por el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín y otras personas contra el Estado Plurinacional de Bolivia por la repostulación de Evo Morales en 2019, el organismo internacional reafirmó su posición al avalar la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante la cual rectifica su posición de autorizar la reelección indefinida y reconoce el impedimento del ejercicio de un tercer mandato presidencial.

“La CIDH toma nota de que el Tribunal Constitucional Plurinacional dejó sin efectos la sentencia objeto de las denuncias contenidas en el presente trámite, y que la alegada violación de los derechos políticos no se mantuvo en el tiempo, ni generó el daño concreto de permitir una reelección presidencial consecutiva. De hecho, el controvertido asunto de si existe o no un derecho humano a la reelección indefinida, y a la compatibilidad o no de tal mecanismo con la democracia, ya ha sido objeto de un dictamen específico por parte de la Corte Interamericana”, apuntó el organismo en el informe.