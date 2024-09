Bartolinas: Evo Morales nos ha hecho enfrentar entre campesinos, sólo busca su beneficio personal

Una dirigente de las mujeres campesinas afirma que la marcha que dirige el expresidente no es pacífica y no se trata de una demanda contra la crisis económica sino sólo busca la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

Las mujeres campesinas repudiaron la marcha que encabeza el expresidente Evo Morales hacia La Paz porque hizo enfrentar al sector campesino en el sector de Vila Vila (Oruro) por un apetito personal como su candidatura para las próximas elecciones presidenciales.

“Nosotros como organización ante los hechos que pasaron en la masacre de Vila Vila, más que todo a esta marcha que está incitada por el señor Morales o ‘marcha de la muerte’, como organización repudiamos y no estamos apoyando a esta marcha porque prácticamente como a sector campesino el señor Evo Morales nos ha hecho enfrentar, eso es lo que se ha visto en Vila Vila porque han ido los hermanos autoconvocados y ahí hemos visto cómo han masacrado a nuestros hermanos campesinos”, denunció Silvia Zárate, secretaria de Comunicación de la Confederación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” en una entrevista con Cadena A.

El martes se registró un enfrentamiento entre los marchistas dirigidos por Evo Morales y un grupo de “autoconvocados” que responderían al presidente Luis Arce que dejó al menos una treintena de heridos. Las imágenes registradas en la zona dan cuenta de una violencia extrema entre partidarios del MAS-IPSP que afronta una fractura interna entre dos bandos: evistas y arcistas.

“El señor Evo Morales menciona que están haciendo una marcha pacífica. El discurso que está manejando es que están viniendo a salvar a Bolivia, ¿de qué va salvar el señor Evo Morales? Solamente él está impulsando esa marcha en un solo punto, el beneficio personal que él va tener de esto, está buscando la candidatura. Señor Evo Morales no engañemos a la gente, no mintamos a la gente de esa manera, usted está buscando solamente su apetito personal y no como manifiesta ahora que es una marcha pacífica”, demandó la dirigenta.

Morales dirige la marcha de sus seguidores con el lema “para salvar Bolivia” y entre sus demandas están que el Gobierno atienda la crisis económica y que se reconozca la legalidad de su candidatura como determinó un congreso de su partido en Lauca Ñ (Cochabamba) el año pasado.

Zárate consideró que el exmandatario también es responsable de la situación económica que atraviesa el país. “Si bien en Bolivia estamos atravesando un momento muy difícil es gracias a la gestión que ha tenido usted de 14 años. Usted en esos 14 años no ha demostrado un trabajo eficiente, gracias a eso, estamos como estamos en Bolivia ¿Ahora queremos salvar? Usted ha tenido 14 años para poder gobernar y dejar un país estable y ahora manejamos el discurso de que queremos salvar y engañar a nuestra misma gente”, afirmó la dirigenta.

Las mujeres campesinas anunciaron que participarán en la contramarcha anunciada para el domingo en la zona de Ventilla de El Alto en rechazo a la marcha evista.