Bloqueo aísla y provoca desabastecimiento en varios barrios de Trinidad.

Hace varios días, vecinos de comunidades aledañas y barrios peri urbanos de la capital, instalaron un bloqueo a la altura del aeropuerto, sobre el camino que lleva a las comunidades ribereñas de Loma Suárez y Ballivián, demandando el asfaltado de esta carretera.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Después de varios días del bloqueo, y de reuniones entre dirigentes vecinales y el burgomaestre de la ciudad, y a pesar de haber una propuesta de solución, el conflicto continuó, y ahora, vecinos de los mismos barrios aislados, demandan solución ante una situación que está empezando a perjudicar el libre tránsito y abastecimiento de los habitantes de esas zonas.

“Estamos los vecinos reunidos por la preocupación en la demanda que necesitamos por aquí, en los servicios básicos sobre todo, ya que nos está perjudicando el bloqueo que hay al ingreso del aeropuerto, nos está perjudicado a los barrios de Villa Monasterio 2, Virgen de Guadalupe, está perjudicado Ballivián y la Loma Suárez, necesitamos que nos ayuden, que no podemos salir hacia afuera, se nos están acabando los recursos, no dejan ingresar las cisterna de SAMUTRI, hay muchos vecinos que no tienen agua”, declaró uno de los vecinos de Villa Monasterio 2.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las demandas de los bloqueadores, se basan en exigir al alcalde de Trinidad el asfaltado del camino que une la capital beniana con una de sus comunidades rurales, Loma Suárez, distante a 11 kilómetros. Según fuentes consultadas al respecto, este tramo no sería de competencia municipal, por lo que el asfaltado del mismo por parte de la alcaldía no sería posible.

“Estamos realmente perjudicados todos por el motivo del bloqueo, no nos oponemos al bloqueo, mi persona incluso estuvo en el primer día del bloqueo, pero este ya es el cuarto día, ya no tenemos agua, las tiendas de abarrotes ya casi no hay mucha comida para comprar, se esta acabando, yo creo que ya debería suspenderse el bloqueo, en nuestra opinión esta mal el bloqueo donde esta, porque de este lado somos gente humilde, el bloqueo debería ser en la gobernación (…)”, declaró otra de las vecinas de Villa Monasterio 2.

El bloqueo llegó a ser tan contundente, que incluso las actividades económicas de varios de los vecinos que viven por esa zona, se encuentran perjudicada.

“La lavandera que contratamos por semana para lavar nuestra ropa, vive en Villa Monasterio 2, intentamos ir a recoger la ropa de toda mi familia, pero no hubo forma de entrar, intentamos y no pudimos, no pudimos ni recoger la ropa ni pagar por el servicio”, afirmó María, una abogada que intentó cruzar el bloqueo este viernes.

El desabastecimiento de abarrotes y la falta del agua, están empezando a ahogar a los vecinos de estas zonas, igual o peor que el humo.