Cabecillas de la marcha evista denuncian que el gobierno arremeterá ‘con todo’ en Achica Arriba

La dirigencia de la marcha del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) asegura que el gobierno tiene la intención de arremeter contra la columna en la localidad de Achica Arriba, donde tienen previsto llegar el próximo sábado, con la intención de dispersar a los movilizados e impedir su ingreso a la sede de Gobierno el próximo lunes, así denunció el secretario ejecutivo de la Federación Única Centrales Unidas del trópico de Cochabamba, Vicente Choque.

En ese sentido, precisó que existe una instrucción emanada desde el gobierno a los servidores públicos de la administración central, así como por parte de Eva Copa a los funcionarios ediles de la alcaldía de El Alto, para dispersar a los marchistas en esa localidad donde está ubicado el peaje de la carretera La Paz – Oruro y es el punto de ingreso a la urbe alteña, porque existe desesperación en los ministros de Estado por el impacto que pueda tener la movilización evista.

“Queremos denunciar que el sexto día nos están esperando con instrucción del gobierno de que en Achica Arriba nos van a arremeter con todo, con funcionarios de (la alcaldesa de El Alto) Eva Copa y del gobierno central; queremos decir que esta marcha es pacífica, nosotros no hemos hecho nada, pero ayer hemos sido arremetidos; ayer los ministros estaban desesperados, porque no pueden ni organizar a sus funcionarios públicos, eso le pasa por querer atentar contra la marcha pacífica”, aseveró Choque.

Por su parte, el dirigente cocalero Eulogio Franco señaló que las organizaciones sociales representadas en la movilización están más cohesionadas después del ataque de grupos arcistas la pasada jornada y que, más que generar temor en los caminantes, reforzó su determinación de llegar a la sede de gobierno el próximo lunes 23 de septiembre, por ello, día que pasa se suman otras representaciones sociales para masificar la columna de seguidores de Evo Morales.

“Después de esa intervención hay esa bronca de las organizaciones, sin embargo, estábamos preparados para eso y ahora con mayor razón vamos a prevenir cualquier situación; pero, no tenemos miedo, hemos pasado esa misma situación en los años 90, en el 2003, este gobierno de Lucho Arce se ha aliado con la derecha, pese a eso, vamos a seguir con más fuerza hasta llegar a la ciudad de La Paz”, enfatizó el dirigente de la Federación Trópico.

En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó que a pesar del ataque sufrido la pasada jornada y el frío reinante en esa región altiplánica, la moral es alta en todos los marchistas quienes tienen la firme convicción de cumplir el objetivo trazado, es decir, llegar a la sede de Gobierno el lunes; coincidió también en que la denominada ‘marcha por la vida’ es del pueblo y no de Evo Morales como pretende el gobierno colocar en la opinión pública.

“Desde hace mucho tiempo vienen estigmatizando los anuncios de movilizaciones en declaraciones de muchos ministros que devalúan y estigmatizan de la peor manera esta marcha que es prácticamente una marcha de integración de todo el país, de todos los departamentos, no es una marcha por intenciones políticas o cuestiones personales; la población tiene mucha molestia por la crisis económica, por eso se está movilizando”, destacó el legislador.

Posición compartida por el senador Leonardo Loza, quien ratificó que la marcha continuará sin miedo ni temor a las amenazas del gobierno y a los intentos de dispersar a los manifestantes; pero, pese a ello, la fortaleza de las organizaciones sociales convocadas permitirá que culmine con éxito e ingrese a la ciudad de La Paz para reclamar por los derechos de todos los bolivianos que fueron conculcados y atropellados por la actual gestión de Luis Arce.

“El pueblo está de pie, el pueblo está movilizado, el pueblo está en marcha, no vamos a tener ningún miedo a ninguna amenaza de la derecha, particularmente de este gobierno; ayer nos han enviado funcionarios públicos, policías de civil, alguno no sé si será mineros, pero mayoría eran trabajadores de distintos ministerios con dinamita en la mano, con petardos y piedras, apostados en los cerros; y ahora ellos intentan victimizarse. Esta marcha no tiene dinamitas, es pacífica”, resaltó.