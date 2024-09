Caso Odalys: Joel P. rechaza participar en el careo con su amigo Amílcar y retrasa más el proceso

«Antes participaba activamente (Joel) cuando le convenía, pero luego, tras la aprehensión de sus padres, ahora causa más zozobra y más daño a la víctima al negarse a colaborar», señaló la abogada de la familia

Fuente: Brújula Digital

Joel P, principal acusado del feminicidio de Odalys Vaquiata, se negó a participar en el careo con su amigo Amílcar S. L, un testigo clave en la investigación. Este acto estaba programado como parte de las diligencias para esclarecer la desaparición de la joven madre, ocurrida el pasado 30 de marzo en los Yungas. Sin embargo, la actitud de Pérez generó frustración en la defensa de Amílcar y en los familiares de la víctima, ya que el proceso sigue sin avances.

“En el registro del lugar de los hechos y durante la reconstrucción, este ciudadano (Joel) era un loro parlante. Decía qué pasó y dónde, pero ahora no quiere someterse a ningún careo ni dar declaraciones. Actúa de manera maliciosa», señaló Mónica Irusta, abogada de Amilcar, al referirse a la actitud evasiva de Joel Pérez.

La abogada también resaltó que la conducta del acusado cambió drásticamente desde que sus padres fueron detenidos por su presunta participación en el encubrimiento del feminicidio. «Antes participaba activamente cuando le convenía, pero luego, tras la aprehensión de sus padres, ahora causa más zozobra y más daño a la víctima al negarse a colaborar», agregó Irusta.

El careo estaba planificado para abordar la interacción telefónica entre los dos amigos y aclarar los detalles del día en que Odalys desapareció. «Mi defendido está presto para declarar y colaborar en cuanto a las llamadas y su participación. Sin embargo, pese a que Pérez fue trasladado desde Chonchocoro (hasta Irupana) para el careo, se negó a participar», detalló Irusta, lamentando la dilación del proceso.

El caso de Odalys Vaquiata, una joven madre que desapareció el 30 de marzo tras asistir a un evento en la localidad de Tocaña, sigue sin resolverse. A pesar de los esfuerzos realizados en su búsqueda, que incluyeron el uso de helicópteros, drones, canes entrenados y la colaboración de expertos internacionales, el paradero del cuerpo de la víctima sigue siendo un misterio.

La investigación puso en el centro de las sospechas a Joel Pérez, quien, según las pericias y el registro de llamadas, habría recibido la ayuda de sus padres para evadir la justicia tras el presunto feminicidio. La comisión de fiscales a cargo del caso ordenó la aprehensión de Ruddy P. G. y Betty G. Ch., padres del principal sospechoso, quienes supuestamente lo habrían asistido tras la desaparición de Odalys.

La defensa de Amilcar S. L. asegura que su cliente no está implicado en la desaparición ni el feminicidio de Odalys y que el careo podría haber ayudado a demostrar su inocencia. Según Irusta, Amilcar solo prestó su motocicleta a Joel el día de la desaparición y nunca llegó a conocer a Odalys. «Él no estaba en Coroico, no conocía a la joven y no tiene participación en los hechos», afirmó la abogada.