Cinco incendios activos asedian a Riberalta y existen más de 10 comunidades afectadas

ANF

El fuego no da tregua en el municipio de Riberalta, en el departamento del Beni, actualmente existen cinco incendios activos en diferentes sectores y más de 10 comunidades fueron afectadas por el fuego, la mayor parte perdieron su producción.

“Existen cinco incendios activos en diferentes comunidades y sectores en el municipio de Riberalta, las comunidades que han sido afectadas son: Berlín, Santamaría San Juan del Urucú, Medio Monte, Candelaria del Beni, Bella Flor, San Vicente y otras comunidades que no recuerdo sus nombres. Actualmente tenemos cinco incendios activos y de algún momento se llegan a controlar, pero se vuelven a reactivar en otros sectores”, informó a la ANF el alcalde de ese municipio, Ciriaco Rodríguez.

El 1 de agosto, ese municipio se declaró en emergencia debido a la sequía y los incendios forestales, en más de 43 comunidades indígenas y campesinas no contaban con agua para su consumo ni para sus cultivos. Hace una semana pidieron el apoyo de las autoridades y el envío de más bomberos forestales, porque solo contaban con 17 voluntarios.

Con relación a la sequía, la autoridad edil dijo que la lluvia que se registró a fin de año no fue suficiente para alimentar los arroyos y vertientes que proporcionan de agua a las comunidades, por lo que la crisis hídrica se registró más antes de lo previsto.

“Desde el año pasado ha ido disminuyendo, cuando ha llovido no ha sido suficiente porque los expertos nos indican que no hubo la infiltración de agua correspondiente para alimentar las vertientes y arroyos, eso ha provocado una crisis de agua y se han secado los arroyos que abastecían de agua a las comunidades”, explicó.

Claman ayuda

El presidente de la comunidad Bella Flor, no pudo contener las lágrimas, clamó ayuda al Gobierno para sofocar los incendios que están afectando a los indígenas, dijo que su propiedad fue consumida por el fuego y perdió sus cultivos.

“Anoche estaba hasta las 5 de la mañana apagando el fuego que ha rodeado toda mi casa donde están mis abejas. No es posible que el gobierno nacional no nos esté ayudando, que se ponga la camiseta para ayudarnos, no nos está atendiendo a las comunidades indígenas”, se lamentó.

Por otra parte, Rodríguez dijo que esa región también sigue siendo afectada por la densa humareda que ha ocasionado el incremento de enfermedades respiratorias y los casos de conjuntivitis. Indicó que llevaron brigadas médicas a las comunidades.

A la vez, reconoció que muchos comunarios perdieron su producción, recordó que la mayor parte de los lugareños son recolectores y que el fuego afectó a las plantaciones de castaña, asaí, majo y otros frutos amazónicos.

Una gran cantidad ha perdido la producción, vamos a necesitar semillas para darles a los que han perdido sus cultivos y algunos que son apicultores también han sido afectados. En el municipio, casi el 80 por ciento de la economía es en base a la recolección de la castaña y estos árboles están en los bosques, al igual que el asaí y el majo, estos han sido afectados por el fuego”, contó.

La tarde de este sábado, el presidente Luis Arce llegó a esa región para entregar ayuda a las comunidades damnificadas y equipos a los bomberos voluntarios que están mitigando los incendios.