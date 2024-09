Comisión Mixta abre libros para registro de postulantes al cargo de Fiscal General

El registro de postulaciones durará 15 días, desde hoy 4 de septiembre hasta el 18 de septiembre.

La Paz.- El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador Roberto Padilla, junto a un notario de Fe Pública dio inició al registro de postulantes al cargo de Fiscal General, quienes deberán presentar 18 requisitos para quedar habilitados a la siguiente fase de evaluación.

“Aperturamos los libros de actas con la presencia de un notario de Fe Pública para dar inicio a la etapa de registro de postulaciones en un plazo de 15 días desde hoy 4 de septiembre hasta el 18 de septiembre, invitamos a todos los profesionales a que quieran trabajar por una mejor justicia”, expresó Padilla en conferencia de prensa.

Los profesionales que aspiran al cargo de Fiscal General deben presentar toda la documentación en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, en los horarios de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:00.

Los requisitos generales son nueve: 1) Tener nacionalidad boliviana; 2) Haber cumplido con los deberes militares (solo para varones); 3) No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente; 4 No tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente en materia penal; 5 No tener antecedentes de violencia contra mujeres o familiares con sentencia ejecutoriada; 6) Estar inscrito en el Padrón Electoral; 7) Hablar al menos dos idiomas oficiales del país; 8) No estar inhabilitado por los Artículos 236, 238 y 239 de la Constitución Política del Estado; y 9) No haber ocupado previamente el cargo de Fiscal General del Estado.

Mientras que los requisitos específicos, que también son nueve: 1) Tener al menos 30 años al momento de la postulación; 2) No tener afiliación política; 3) Poseer un título profesional en derecho con al menos 8 años de antigüedad; 4) Contar con un mínimo de 8 años de experiencia profesional; 5) Tener formación en ciencias penales y derecho constitucional; 6) No haber recibido sanciones de destitución por parte del Consejo de la Magistratura ni de la Fiscalía General del Estado; 7) No haber patrocinado a personas condenadas por delitos contra la unidad del Estado; 8) No haber patrocinado procesos relacionados con la entrega o enajenación de recursos naturales o patrimonio nacional; y 9) Presentar un Plan de Trabajo.