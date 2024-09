Con estudios, Gobierno y CAO se reparten culpas por los incendios forestales

El ministro de Medio Ambiente invalidó el reporte que indica que la mayoría de los focos de calor se registran en tierras fiscales y comunidades indígenas, y plantea el criterio de “cicatrices” de fuego que indicaría que la mayoría de las quemas ocurrieron en propiedad empresarial.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz

El Gobierno y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se culpan mutuamente de los incendios forestales en Bolivia con estudios que divergen en sus datos. Según el órgano Ejecutivo, el 46% de las quemas están en propiedad empresarial y mediana mientras la entidad agropecuaria cruceña afirma que el 78,4% de los incendios que se registraron entre julio y septiembre registraron en tierras fiscales y comunidades indígenas, según un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“Haciendo la medición de las cicatrices de quema, que es un parámetro que mide la superficie afectada, podemos establecer que, según la clasificación de propiedad, el mayor porcentaje de afectación se encuentra en propiedad empresarial y mediana”, afirmó el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, citado por la agencia oficial ABI.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad explicó que el 46% de las quemas se concentran en propiedades privadas, en tanto que la afectación en tierras fiscales sólo llegó al 34%, en Territorios Comunitarios de Origen (TCO) al 12%, en tierras comunitarias al 4%, en pequeña propiedad al 2% y en ríos y caminos al 1%.

Los datos de la CAO indican que este sector integrado por productores grandes, medianos y pequeños posee sólo el 29% de las tierras productivas del departamento de Santa Cruz.

En base a reportes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) indicó que el 78,4% del fuego se encuentra en tierras fiscales y comunidades indígenas.

Sin embargo, el ministro Lisperguer invalidó el comunicado de la CAO bajo el argumento de que este reporte fue realizado en base a “focos de calor” y no de superficie de afectación o “cicatrices de quema”.

También puede leer: Arce se trasladará este sábado a Trinidad para liderar la respuesta a los incendios en Beni

“Sobre el análisis que hace la CAO a partir de los focos de calor, no comprendemos cuál es la intención, porque no demuestra o no muestra de que en tierras fiscales existen mayor cantidad de afectación”, replicó el ministro.

El Gobierno insiste en responsabilizar a los empresarios agropecuarios de los incendios forestales en el país que hasta ahora arrasaron con 3,8 millones de hectáreas, según el reciente reporte del ministerio de Medio Ambiente y Agua. Por esta situación, el Gobierno boliviano declaró emergencia nacional.